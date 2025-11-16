Las bandas de la Semana Santa reúnen su música en una nueva asociación

Avilés ya cuenta con una asociación cultural de bandas de Semana Santa. El colectivo, que se denomina "Villa de Avilés", fue presentado ayer y tiene por objeto la máxima difusión de la música cofrade, procesionaria, busca colaborar con las hermandades y cofradías y conseguir que la Semana Santa de Avilés sea declarada fiesta de interés turístico nacional. "Queremos organizar actividades todo el año", señala Manuel Villabrille, presidente del colectivo, quien avanzó que parte de las cuotas de los socios se destinarán a fines solidarios. Javier Mora es el vicepresidente, Marián Mosquera, secretaria y tesorera; Alba Mosquera, encargada de las redes sociales y Carla Mosquera y Loli Santiago, vocales.

El certamen cultural de bandas, anunció Villabrille, será el próximo 14 de marzo, un mes antes de la celebración de la Semana Santa. "Este año queremos invitar al Sagrado Corazón de Jesús, a la banda de música de Avilés, también tenemos espacio para las bandas de las cofradías avilesinas", señaló Villabrille momentos antes de la presentación en sociedad del nuevo colectivo en la Casa de Cultura.