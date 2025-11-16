Comprar piso en Avilés, cosa de "veteranos": los mayores de 41 años copan un mercado en el que despuntan los ucranianos

El ladrillo es cosa de veteranos en Avilés. Según datos oficiales del Consejo General del Notariado, más de la mitad de las viviendas adquiridas en Avilés en el último año fueron compradas por mayores de 41 años y que la edad mediana de los compradores es de 47 años. Estos datos no hacen sino confirmar que los jóvenes del concejo también padecen dificultades para acceder a la vivienda, el asunto que más preocupa a la ciudadanía según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las estadísticas del Consejo General del Notariado reflejan que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, en Avilés se produjeron 1.325 compraventas de vivienda. Prácticamente tres de cada cuatro de ellas (el 71,19%, para ser exactos) fueron adquiridas por personas mayores de 41 años; siendo el segmento de entre 41 a 50 el más activo en el mercado inmobiliario avilesino, firmando el 29,75% de las adquisiciones.

El acceso a la vivienda para los jóvenes, difícil

La otra cara de la moneda es la de los jóvenes. Los menores de 31 años que han adquirido una vivienda en Avilés en el último año son minoría absoluta: solo representan el 7,6% del total. Los compradores de entre 31 y 40 años euponen el 21,2% del total.

Estos datos dan una edad mediana de los compradores (en 2024, último ejercicio cerrado) de 47 años, la segunda cifra más alta de la última década, solo superada por 2023, cuando esta cifra fue de 49 años. La edad mediana más baja de la serie se registró en 2017, con 40 años.

Estos datos tienen lugar en un mercado alcista, en el que, según los datos del Consejo General del Notariado, en 2024, último ejercicio cerrado, se produjo una subida del precio de la vivienda en Avilés del 10,47%; un incremento que se suma al del 9,89% registrado un año antes, en 2023. Así, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el precio medio del metro cuadrado de vivienda adquirida en Avilés fue de 1.249 euros. El importe medio de las viviendas vendidas fue de 110.268 euros, con una superficie media de 88 metros cuadrados.

¿Y a qué se debe esta intensa subida en los precios? Pues uno de los factores más determinantes es la gran demanda en un mercado en el que escasea la vivienda. Según un informe elaborado por la inmobiliaria RK Iglesias, el mercado avilesino prácticamente se ha vaciado en el último año, al pasar la oferta de 599 a 298 viviendas. "Eso hace que poner ahora una vivienda a la venta permite dar un control sobre la negociación al vendedor que no se ha visto en años", destacan los expertos inmobiliarios.

Los ucranianos, los extranjeros que más vivienda han comprado

El 11,46% de las 1.325 compraventas de vivienda registradas en Avilés entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 –la proporción se corresponde con un total de 152 propiedades–, según los datos del Consejo General del Notariado, fueron ejecutadas por compradores extranjeros, la mayoría de ellos –un 20,73% del total de foráneos– son originarios de Ucrania. Y más aún, la inmensa mayoría de ellos son residentes, por lo que se entiende que hacen la compra para primera vivienda.

La segunda nacionalidad en este ranking es la rumana, que supone el 11,59% de las compras de vivienda hechas por extranjeros en el último año. El tercer lugar lo ocupan italianos y rusos, con un 6,1%, y el quinto lugar es para los alemanes, con un 4,88% del total.