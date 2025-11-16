Corvera cierra el ciclo de amagüestos de otoño con parada en Molleda, Solís y Los Campos

El calendario de amagüestos en Corvera contó este fin de semana con la celebración de la tradicional fiesta otoñal asturiana en tres parroquias del concejo: Molleda, Los Campos y Solís después de que el de Cancienes fuera el viernes y Las Vegas y Campañones la pasada semana.

Ambiente de fiesta en Solís.

La asociación de vecinos de Molleda ofreció a los vecinos sidra dulce y cucuruchos de castañas en la pista polideportiva desde las 18.00 horas. A esa hora comenzó también el amagüestu que la asociación "Xente Nuevo" organizaba en el centro sociocultural de Los Campos.

El puesto de castañas en Los Campos.

En Solís, la fiesta comenzó más tarde y ha contado con juegos tradicionales además de sidra y castañas. En esta parroquia estaba previsto un gran baile final para poner el broche a una semana dedicada al sabor y las tradiciones de la seronda.

El Amagüestu Popular de Las Vegas inauguró el pasado día 8, en la plaza de Los Maestros de Las Vegas, el recorrido por todas las parroquias. En algunos casos, sumado a las castañas y a la sidra dulce, se ofreció una comidao cena de hermandad con fiesta posterior.

El Ayuntamiento de Corvera pretende de esta forma incorporar a toda la ciudadanía a esta arraigada celebración del otoño que se desarrollada en buena parte de las localidades asturianas.