Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero y no se llevan ni un euro

La Policía Nacional investiga desde la mañana de este sábado un misterioso asalto ocurrido en un piso de Sabugo. Los asaltantes dejaron el interior del domicilio todo revuelto, con cajones y armarios abiertos, e incluso llegaron a intervenir en archivadores con la supuesta búsqueda de algún documento.

Los propietarios del inmueble no echan nada en falta pese a que habían reventado una de las puertas de acceso. Eso sí, tanto a los dueños como a los investigadores de la Científica y Judicial de la Policía Nacional les llamó la atención que los cacos llegaron a encontrar sobres con varios billetes "y no se llevaron ni uno". "Estaban en un cajón y los dejaron encima de la mesa", señalaron.

Alarma a medianoche

Según testigos, el allanamiento de morada se produjo durante la noche del viernes, antes de medianoche. Es más, llegó a saltar la alarma del piso en varias ocasiones, cuestión que llamó la atención en el barrio donde se encuentra este edificio en el que, principalmente, hay oficinas.

Los asaltantes arrancaron de cuajo la alarma.

La propiedad se dio cuenta de que alguien había entrado al piso de Sabugo ayer por la mañana. Tras realizar las pertinentes pruebas para intentar detectar huellas dactilares, la investigación continúa para tratar de dar con el paradero de los asaltantes. También pedirán la grabación de las cámaras del edificio para conseguir pistas acerca de tan misterioso asalto.

Robos en Avilés

Recientemente se conocía el ingreso en prisión de un conocido delincuente de Avilés, especializado en robos en el interior de vehículos, al que se le atribuyen más de un centenar de hechos delictivos.

El individuo había sido detenido en 23 ocasiones durante 2025 por hurto en interior de vehículo, robo con fuerza y estafa con tarjeta sustraída, tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local.

Unas semanas antes, un delincuente multirreincidente y de alta peligrosidad, especializado en el robo a establecimientos utilizando vehículos sustraídos, fue detenido por la Policía Nacional en Avilés en una rápida intervención policial tras asaltar un bar de Versalles y agredir a un vecino. El hombre ya ha ingresado en prisión, tras una intensa actividad delictiva que se extendía por varias localidades de Asturias y Galicia.