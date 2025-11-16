Jenny Llada, actriz protagonista de "Que vienen los socialistas", estrena en Avilés "Le ordeno a usted que me quiera": "Todo lo que he hecho, todo, fue porque he querido y he sido feliz"

Un 20 de noviembre de hace más de un siglo un militar medio anónimo que se llamaba Francisco Franco conoce a Sofía Subirán y se queda prendado de ella para siempre. Un 20 de noviembre de muchos años después, aquel militar medio anónimo se muere: se había nombrado Generalísimo, Caudillo de España... Y este próximo 20 de noviembre, el jueves, la historia que unió a Sofía y a Franco se estrena en el teatro Palacio Valdés (20.00 horas), en Avilés. La interpreta Jenny Llada. Ella sola, en un solo que dirige Emilio Ruiz Barrachina que escribió a partir del epistolario pertinaz que se cruzaron el militar y aquella joven de hace más de un siglo. Antes de que suceda eso, la actriz que lo fue en películas tan singulares como "Que vienen los socialistas" habla con LA NUEVA ESPAÑA.

-Tengo una curiosidad, ¿cómo llega usted a esta historia?

-Pues como es la vida: por casualidad. Alguien, en algún momento, le dijo mi nombre a Emilio Ruiz Barrachina para algún papel que había escrito en otra de sus obras. Sin embargo, eso no fraguó por los motivos que fuese, porque no le encajaría, y entonces, volvió a salir mi nombre, llamó a mi "mánager" y dijo: "Mira, hemos pensado que Jenny Llada haga esta función". Así de claro. Algo así fue, ¿sabe? Y yo encantada, porque es un regalo hacer un papelón como este y en cualquier momento de la vida, pero ahora que ya tengo más edad y que he vivido más, pues la verdad que entiendo mejor a esta persona, a este personaje.

-Porque usted hace de una amante de Franco.

-No, no fue amante. Franco se enamoró de ella; fue el primer amor de Franco, eso es. Porque Franco se enamoró de ella cuando ella tenía 15 años, ¿sabe? Y entonces la conoció muy jovencita en Melilla y la pretendía y le daba cartas y la seguía y le declaró su amor. Pero ella pues no estaba preparada, ni le gustaban cosas que hacía, a lo mejor, en fin, no estaba preparada. Y entonces pues no fueron novios, no llegó. Entonces él se fue a Oviedo, conoció a Carmen Polo, regresaron a África otra vez, se lo cuenta y tal y ella pues le dice que muy bien, que no le importaba, porque ella no estaba enamorada de él. También dese cuenta de qué tiempo estamos hablando y de que tenía 15 años cuando le conoció.

-O sea, que es una mujer verdadera.

-Sí, sí, sí, es una historia verdadera. Esta mujer existe, existió, porque en realidad ha muerto, y tiene un montón de cartas porque en un plazo de seis meses le escribió como 300 cartas.

-Vaya, con Franco.

-(Risas) Muchas las rompió porque ella misma dice que era en esa época un hombre casado y tal y porque algunas eran de aúpa, me imagino que le declaraba el amor y las rompió cuando se casó. Y otras pues las conservó, las que le parecieron a ella más bonitas o no sé. En la función se van a poner en una pantalla y yo las voy a leer. Y habrá fotos de dónde vivían, de cómo era, la verdad, fotos de todo lo que hay. Porque ella guardó algunas fotos y guardó muchas cartas.

-A usted la conocemos por las muchas comedias, por las películas del destape…

-Esto no es un drama, es la historia de una mujer. Tiene mucha ironía, tiene momentos de risa, momentos de llorar y momentos de reírse o de ver la vida como se vivía en ese momento. Dese cuenta de que Sofía Subirán es una mujer que nació en 1897, que ha vivido una República, que ha vivido una Guerra Civil, que ha vivido, sobre todo en Marruecos, en la época de la guerra en Marruecos. La de Cuba porque nació en Cuba. Sus padres, sus abuelos nacieron allí y su padre también. Ella nació en la isla y se vino con un año a la península. A La Coruña y a Málaga y en Canarias. O sea, está viviendo en muchos sitios. Su padre era militar. Entonces, en la historia de esta mujer y en la historia de esta mujer entra Franco porque fue su pretendiente con 15 años. Eso es. Y que la dejó marcada porque luego ella, por circunstancias de la vida, pues no tiene otro novio, ni quiere, ni se casa, ni nada.

-Hizo muchas películas.

-Con todos los actores con los que he trabajado en la época de destape han sido tan señores, tan profesionales... Siempre puse mis códigos: no quedaba para hablar por la noche, lo hacíamos a mediodía. Tengo la suerte de decir que todo lo que he hecho, todo, fue porque he querido, porque he estado a gusto, he sido feliz, he aprendido, y me ha aportado muchas cosas en mi vida.

-¿Cómo están siendo los ensayos?

-Pues está siendo maravilloso porque yo no sé por qué me he mimetizado mucho con esta persona, con este personaje. Aunque esta mujer no me recuerda nada a mi vida, sí me recuerda a muchas vidas que he vivido cercanas de otras personas, ¿sabe? Todos los ensayos han sido muy gratificantes porque cada día aprendía o descubría más cosas de ella, ¿no?

-Hora y pico sola en el escenario.

-Sí, sí. Y daba para más.

-Menudo trabajo.

-Mire, todo lo que se hace en un escenario es mucho trabajo y a todo me doy por entero, ¿sabe?