Mejoras en la parada de autobús de la calle Avilés, que se desplaza

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo mejoras en la parada de autobús de la calle Avilés, en el barrio de Llaranes. La oferta de Mevals Proyectos y Construcciones ha sido la mejor valorada de las cuatro presentadas, con un precio de 21.719,50 euros (IVA incluido).

La actuación, que se realizará en un plazo estimado de tres meses, mejorará la seguridad y la fluidez del tráfico en el entorno de la parada, desplazándola unos metros más adelante, en sentido hacia la plaza Mayor. "Era una petición de los vecinos de Llaranes que no se ha podido atender antes porque el Ayuntamiento no era propietario del terreno. Finalmente, se ha firmado un convenio de cesión con el titular que permite implantar la nueva marquesina de forma que sea accesible", indicó Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos y Movilidad.

Su ubicación actual repercute negativamente en la fluidez del tránsito, porque no era posible adelantar al autobús cuando realizaba la parada, algo que sí se podrá en el nuevo emplazamiento, al disponer de un carril adicional en ese punto.

Además, se llevará a cabo la instalación de una marquesina, dotación de la que carece la actual parada. Para ello será necesaria la construcción de un muro de contención y una solera de hormigón sobre la zona contigua a la acera. También se desplazará la farola para garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones en el espacio entre la marquesina y el autobús. En su lugar se instalará un nuevo punto con luminarias led.