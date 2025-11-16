Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta

Casi cuatro millones de euros. Es el asombroso precio al que ha salido a la venta una propiedad situada en pleno centro de Avilés, construida en el año 1925 sobre un solar de 3.000 metros cuadrados, que cuenta con siete habitaciones y seis baños. La propuesta de inversión inmobiliaria -igual a la adquisición de diez coches Lamborghini del modelo más exclusivo del planeta, el Huracán Spider, valorado en 400.000 euros la unidad-, no tendría mayor singularidad que la de atraer el interés de algún acaudalado propietario si no fuera porque se trata del palacete que fue propiedad del político reformista José Manuel Pedregal y, a finales de los años treinta del siglo pasado fue además lugar de tortura para los republicanos después de la victoria de las tropas franquistas. Se estima que por la Quinta de Pedregal, ahora en venta a un precio de 3,9 millones de euros, pasaron en torno a un millar de avilesinos y la mayoría desaparecieron después.

Un espacio de la vivienda / Asteria

Con una superficie de 721 metrso cuadrados de vivienda, se ofrece como una oportunidad para incorporarle "un gran número de usos comerciales como hotel boutique, espacio de restauración, para eventos, o centro de exposiciones, entre otros, además del propio uso residencial.

Por su valor histórico y arquitectónico, la futura propiedad deberá mantener su estructura y fisionomía exterior, pero, agregan, "puede ser reformado totalmente su interior a gusto y necesidades" de los nuevos titulares. En la zona sótano cuenta con un gran número de espacios amplios, incluyendo una gran cocina Gaggenau con electrodomésticos de lujo de alta gama, símbolo del diseño alemán. El estado general de conservación del palacete es correcto aunque se aconsejan algunas reformas.

La Quinta de Pedregal, lugar de tortura en el franquismo, a la venta por 4 millones

El palacio de la calle José Manuel Pedregal fue adquirido por la corporación industrial Melca a mediados de los 80. La casa era propiedad de los herederos del político liberal que da nombre a esta vía. Fue en los años más salvajes de la guerra civil y de la posguerra cuando se convirtió en un centro de tortura de fuerzas nacionales y cuando el edificio ya no se encontraba en el mejor de los estados posibles, la empresa Melca –con intereses en el sector inmobiliario– fue la encargada de la restauración. En paralelo fue acogiendo una colección de arte, principalmente, de los siglos XIX y XX: cuadros, jarrones, esculturas.

Cuando era propiedad de Melca, la casa contaba asimismo con una habitación entera llena de obras "art déco", y otra estancia en la que se guardaban bailarinas como salidas de un cuadro de Degas. En el vestíbulo principal lucían esculturas de mármol que representaban, fundamentalmente, dioses antiguos. Y las huellas napoleónicas también quedaban marcadas en muebles, retratos y esculturas de pequeño formato sobre muebles clásicos.