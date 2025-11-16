"El PP distorsiona la realidad para tapar su nefasta gestión del urbanismo en Castrillón", sostiene IU

"El PP distorsiona la realidad para tapar su nefasta gestión del Urbanismo en Castrillón", así se expresó IU en un comunicado para cuestionar la labor del gobierno local de Castrillón en esta materia. Según la coalición, el edil de Urbanismo, Ignacio Menéndez, sigue "la peligrosa tendencia" de todo el equipo de gobierno: "Mentir de manera descarada para tratar de justificar el caos en el que su propio partido ha sumido a la oficina técnica".

IU ha enumerado tres "falsedades" expresadas por el concejal de Urbanismo. La primera responde a su frase: "nos encontramos la oficina sin personal". "Eso es falso", replican desde IU, que explican además que cuanto "el PP llegó al gobierno la oficina técnica contaba con 14 profesionales, llegando a 15 de manera puntual". Sin embargo, continúan desde IU, con el PP "ha habido periodos prolongados con apenas cinco personas operativas, lo que explica sin necesidad de inventos el retraso y el colapso actuales". "La diferencia es evidente: donde antes había un equipo completo y estable, ahora hay un vacío causado por una gestión torpe de y por la desconfianza que el PP ha sembrado entre el personal, generando un ambiente laboral insostenible que como consecuencia ha provocado marchas y bajas del personal", remataron desde la coalición.

La segunda "falsedad", a juicio de IU es: “nos encontramos 4.700 expedientes sin resolver”. "Eso es otra manipulación, el edil de Urbanismo reconoció en una comisión informativa que el retraso actual ronda esos 4.700 expedientes, sin embargo, al inicio del mandato, el anterior concejal de Urbanismo del PP trasladó también en comisión informativa, que el retraso era de pocos meses", indicaron desde IU, que acusan a Ignacio Menéndez de mentir: "Los hechos hablan por sí solos: las quejas actuales describen una situación que nunca se vivió en el mandato anterior. Los expedientes no solo se retrasan sino que, según denuncian numerosos interesados, también se pierden, se extravían o quedan meses sin movimiento". La tercera "falsedad", exponen desde IU, "es la más recurrente: la culpa la tiene el anterior gobierno". "El PP intenta hacer creer que heredó un urbanismo paralizado, pero lo cierto es que en el mandato anterior se estabilizó la plantilla, había un equipo sólido y se tramitaban expedientes cumpliendo normativa, sin bloqueos ni extravíos y por riguroso orden de entrada, salvo causas justificadas reconocidas en la norma, como por ejemplo en caso de riesgo o peligro", detallaron desde la coalición que insisten en que el PP "heredó un área compleja, como la de cualquier municipio, pero ni colapsada, ni desmantelada, ni desatendida. Eso llegó después, con ellos".

Para la coalición, el Urbanismo "se ha hundido en Castrillón" y eso es, indican, "porque el PP lo ha gestionado mal con un concejal incapaz que cuestionó públicamente el trabajo de su propio personal con cambios improvisados y ausencia total de planificación y eso deriva en un resultado que es el caos que hoy sufren particulares, empresas y profesionales".