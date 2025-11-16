El PSOE denuncia el "deterioro" en las políticas de igualdad
La edil Beatriz Mayo afea al PP de Castrillón la ausencia de "puntos lila" en eventos
N. M.
El PSOE de Castrillón denuncia la nula coordinación de la concejala de Igualdad del PP de Castrillón en la organización de la marcha comarcal del 25N. "Esta actitud perjudica la imagen de Castrillón y demuestra una falta de implicación preocupante en un acto tan esencial para la lucha contra la violencia de género", declaró la edil socialista Beatriz Mayo, quien señaló que la concejala del Partido Popular se ausentó de las reuniones fijadas con sus homónimas de Avilés, Corvera, Illas y Gozón, no facilitó información sobre el acto, que este año lidera Castrillón. A ello, agregó Mayo, la desatención en la protección de las mujeres ante la inexistencia de puntos lila o de una herramienta destinada a reforzar su seguridad. Mayo afeó que las políticas de igualdad están sufriendo "un deterioro notorio. La falta de planificación, gestión y recursos no solo refleja desinterés, sino que evidencia una estrategia deliberada para minimizar la participación de las mujeres".
