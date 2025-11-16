"El tripartito desmanteló la Oficina Técnica", reprocha el PP de Castrillón

El PP de Castrillón replicó ayer a "las mentiras y medias verdades" del portavoz del PSOE en relación con el Urbanismo: "En absoluto se ha dado solo una licencia para una vivienda en los últimos seis meses, ya que solo en el último mes y medio se han dado doce licencias de diverso tipo pero no da ninguna explicación de cómo el tripartito de izquierdas del que el PSOE formaba parte, dejó el Ayuntamiento en general y el área de Urbanismo en particular: colapsada, con 4700 expedientes abiertos y sin resolver", reprochó el edil delegado del área Ignacio Menéndez.

Según los populares, el tripartido dejó la Oficina Técnica Municipal con una dotación de personal "desmantelada y en cuadro", y un sistema informático también "al borde del colapso, con su empresa en quiebra". A todos estos problemas, abundó el edil, "hemos tenido que hacer frente y a pesar de su obstruccionismo en muchos casos desde la oposición. Afortunadamente, ya estamos saliendo del túnel y parece que es lo que les duele porque ustedes están en la política del cuanto peor, mejor, aunque perjudiquen con ello a los ciudadanos".

El edil de Urbanismo recomendó a los socialistas que presionen al gobierno en el Principado "para que no margine una vez más al séptimo municipio de Asturias, que es Castrillón, y dote de partidas en los próximos presupuestos regionales a proyectos pendientes desde hace diez años como el nuevo centro de salud en Piedras Blancas o la senda peatonal y del Camino de Santiago por La Plata y la mejora de la carretera, o la mejora de edificios de colegios públicos como el de Campiello".