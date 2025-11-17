Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 133 bancos del parque Ferrera serán renovados

Un operario de jardinería realiza su labor en el parque Ferrera en un entorno con dos de los bancos que serán intervenidos. | LNE

Un operario de jardinería realiza su labor en el parque Ferrera en un entorno con dos de los bancos que serán intervenidos. | LNE

El Ayuntamiento invertirá 9.900,95 euros en la limpieza, pintado y reparación de bancos en el parque Ferrera. Es una de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del mantenimiento de espacios públicos y comenzará en los próximos días. Los trabajos han de estar finalizados antes del próximo 30 de diciembre. En concreto, se procederá al lavado de los 133 bancos que hay en el parque con hidrolavadora y se repondrán las tablas en unos 80 unidades que están rotas o desgastadas por el uso además del pintado.

Los 133 bancos del parque Ferrera serán renovados

