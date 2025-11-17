Los 133 bancos del parque Ferrera serán renovados
El Ayuntamiento invertirá 9.900,95 euros en la limpieza, pintado y reparación de bancos en el parque Ferrera. Es una de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del mantenimiento de espacios públicos y comenzará en los próximos días. Los trabajos han de estar finalizados antes del próximo 30 de diciembre. En concreto, se procederá al lavado de los 133 bancos que hay en el parque con hidrolavadora y se repondrán las tablas en unos 80 unidades que están rotas o desgastadas por el uso además del pintado.
