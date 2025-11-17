Acercamiento en el "Bosque comestible" de Avilés a las "maravillas microscópicas"

El espacio de naturaleza "Bosque comestible", situado en la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés, acogió este domingo un taller sobre el uso de lupas en el mundo de lo pequeño. Los participantes pudieron explorar el mundo de los insectos y las maravillas microscópicas en un rincón especial de la ciudad.

A través del uso de lupas, niños y mayores pudieron contemplar detalles asombrosos en cada hoja, rama o ser vivo que normalmente pasan desapercibidos al ojo humano. En la imagen, un momento de la actividad, para público familiar.