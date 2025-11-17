Alicia Andrés Ramos gana el premio Monteleón por "Arden los estanques"

La escritora Alicia Andrés Ramos (Avilés, 1977) acaba de ganar el premio Fundación Monteleón de Novela Breve 2025 por su obra "Arden los estanques" (Eolas Ediciones). El galardón fue entregado en León en un acto en el que destacó la propuesta literaria singular de la autora, "capaz de convertir la memoria en música y de trazar un viaje íntimo entre Tokio y el sur de Francia donde naturaleza, deseo y sonido conforman una misma partitura". La obra se seleccionó de entre las 582 que se presentaron al certamen, procedentes de más de 40 países. El jurado valoró la forma en que Andrés describe "un amor de infancia y su eco a lo largo de una vida, en una obra que consolida una mirada literaria singular, donde la naturaleza, la música y la memoria se entrelazan para explorar las resonancias más íntimas de la experiencia humana". El libro se presentará oficialmente en Madrid, el 19 de noviembre, y en Gijón, el 18 de diciembre, en la librería La Buena Letra.