"Está siendo brutal", afirman los responsables de Casa Alicia, en Castrillón, tras ver su local inundado

"Esto está siendo brutal", afirma Laura Rodríguez, responsable del emblemático local castrillonense, El Ojo de Palmira (Casa Alicia) que ha visto como desde la pasada madrugada el bar se ha inundado considerablemente. "Llegaba el agua hasta las rodillas", asegura Rodríguez, que ha observado como la caída de la carretera desagua directamente en el interior del negocio que está precisamente anexo a ese transitado vial.

Otro asunto que preocupa a la hostelera es el alcantarillado. "Hace falta mantenimiento de las arquetas y además no tienen desagüe, tienen que hacer algo", señaló Rodríguez, que ha comprobado como al levantar alguna de esas arquetas estaban llenas de fango.

Sobre los daños aún no han empezado a hacer un balance total pero sí perciben que serán cuantiosos, todo ello después de observar como se ha roto una pared, el mobiliario del local, los sofás... "Estamos preocupados y no sabremos qué pasará si esta noche vuelve a llover de la misma manera...", afirma la mujer que ya acudió a su local a las 4.00 horas de la madrugada para achicar agua.

Incidencias en Castrillón

La intensa tromba de agua registrada entre la noche y la madrugada del domingo al lunes provocó numerosas inundaciones y cortes de tráfico en Salinas, Arnao y otras zonas del concejo de Castrillón, que conllevó no pocos avisos a los servicios de emergencia, Policía Local, Aqualia y el 112. La planta baja del centro cultural Valey, donde se ubica la sala de exposiciones, resultó anegada.

Las primeras incidencias comenzaron poco después de las 22.00 horas, cuando vecinos de Salinas alertaron de la entrada de agua en garajes de la avenida San Martín y la calle Luis Muñiz, situación que obligó a retirar vehículos y activar a la empresa concesionaria del agua, Aqualia, que tuvo dificultades para intervenir hasta que remitieran las lluvias. Minutos después, se notificaron viviendas anegadas en las localidades de Arnao y El Agüil, además de acumulaciones de agua en calles como El Pinar y Ramón y Cajal.

La calle Pablo Iglesias en Piedras Blancas tuvo que ser cortada al tráfico a partir de las 22:20 ante el riesgo por inundaciones, y también se registraron problemas en los garajes de esa calle y también de Luis Treillard, Doctor Villalaín y Piñole. En el negocio hostelero Casa Alicia, una de las zonas más afectadas, se alcanzaron más de 50 centímetros de agua, lo que obligó a requerir la presencia de Bomberos.

A partir de las 23:30, la preocupación se centró en el río Raíces, cuyo caudal alcanzó niveles de riesgo: primero desbordó en la zona de Arnao, junto a la calle Rafael Alberti, y posteriormente mostró fluctuaciones, llegando a quedar a solo cinco centímetros del nivel del puente durante la madrugada. La Confederación Hidrográfica activó el nivel naranja de alerta por posible desbordamiento.

Además de las inundaciones, se produjeron varias arquetas levantadas en Luis Treillard y en la calle Alcalde José Fernandín, así como una alcantarilla sin tapa en la intersección de Luis Treillard con San Martín, lo que obligó a desviar el tráfico de manera preventiva. En El Agüil, un taller quedó anegado hasta la altura de las rodillas, requiriendo la intervención de bomberos.

A lo largo de la madrugada, la disminución progresiva de la lluvia permitió contener la situación, aunque el río terminó desbordándose parcialmente en algunos puntos hacia las 4:00, de forma menos severa de lo previsto.