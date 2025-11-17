Clausuran la pista de Valdés Salas el martes para mejorar los cierres

El Ayuntamiento de Avilés cerrará a partir de mañana martes la pista polideportiva de la calle Valdés Salas, en el barrio de La Magdalena. El motivo es ejecutar las obras de la segunda fase de mejora de la instalación después de la reparación del graderío.

La obra nueva consiste en la instalación de los cierres de los fondos mediante redes de protección y el portón en el frente que da a la calle Valdés Salas, con el objetivo de reforzar la seguridad y la funcionalidad de la pista polideportiva. La suspensión temporal del acceso a la cancha permitirá que los trabajos se desarrollen de forma ordenada y segura, manifestaron desde el Ayuntamiento de Avilés.

Los actuales cierres metálicos de los fondos de la pista presentaban deficiencias; no evitaban la salida de balones y, además, generaban ruidos y molestias al vecindario. La intervención prevista incluye su retirada y sustitución por dos fondos con red de protección de malla textil, de mayor altura y similares a las utilizadas en pabellones deportivos, así como un cierre tipo Hércules con portón de acceso en el fondo más próximo a la calle Valdés Salas. El portón de acceso tendrá unas dimensiones de 6x2 metros y será de la misma tipología que el cierre perimetral de la cancha.

La empresa Mevals Proyectos y Construcciones, adjudicataria de los trabajos, comenzó las obras el pasado 6 de octubre por un importe de 38.599 euros y a partir de mañana martes será la encargada de comenzar los nuevos trabajos que supondrán un importante lavado de cara para una instalación muy utilizada por los niños del barrio de La Magdalena y del vecino Versalles.