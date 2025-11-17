El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados "porque siempre pasa lo mismo"

El lunes es, sin lugar a dudas, uno de los días de mayor movimiento para el comercio local. Pero la mañana de este lunes no ha sido de trajín y ventas para numerosos locales del centro de la ciudad, donde sus propietarios han tenido que cambiar la caja registradora por el cubo y la fregona, para tratar de sacar el agua que les dejó la inundación de la pasada noche. "En Las Meanas y Llano Ponte siempre nos llevamos la peor parte. No se entiende que desde el Ayuntamiento nadie haga nada", criticaban varios empresarios esta mañana, aún con las botas de agua puestas.

Bárbara González es la tercera generación de comerciantes al frente de Regalos Jesús, en Las Meanas. "Mi abuelo padeció las inundaciones, después mis padres, y ahora yo. Esta historia es la misma de siempre. ¿Y cuál es el problema? Que además de todo el agua que baja hasta aquí por San Agustín, la mayoría de las arquetas apenas tragan agua. Entiendo que hay cosas que no se pueden controlar, como la cantidad de agua que llueve, pero hay otras, como el mantenimiento de la red de alcantarillado, que sí", expone, mientras señala dos una arqueta que se encuentra prácticamente a la puerta de su local y otra que se ubica frente a la sindical.

González estuvo achicando agua de su negocio junto a su familia hasta bien entrada la madrugada del este lunes. Por la mañana, seguían sacando agua y limpiando. "El problema no es solo el agua que entra, es que entra muy sucia, llena de barro, y hace mucho destrozo", lamenta la comerciante, que afirma que suele ser precavida y que procura no dejar mucho material a ras de suelo, por si sucede lo que sucedió anoche. "El problema es que ahora llevábamos unos años sin inundaciones, y me confié. Tenía más cosas de la cuenta en el suelo", lamenta.

También había estado sacando agua de su local, hasta pasada la medianoche, Rocío Bocanegra. "Aquí sigo, porque de madrugada nos volvió a entrar el agua", expresa la dueña de la tienda de moda y complementos Bybocas, en el número 1 de la avenida de San Agustín, mientras escurre ropa y más ropa. "Vamos recuperando la normalidad, pero esto es indignante", sentencia, antes de compartir argumento con otros comerciantes: "¿Qué pasa con las arquetas? ¿Por qué no hay mantenimiento y por qué siempre se inunda esta zona?".

A. F. V.

Los de la Librería Víctor Núñez también achicaron agua de lo lindo la noche del domingo. "Y parece que ha servido, porque logramos evitar que el agua se colase hasta el fondo y dentro de la tarima. Se nota en que no huele a humedad", afirma con cierta satisfacción Juan Núñez quien, eso sí, teme que en cuestión de un par de semanas pueda verse afectado el suelo de su negocio de la calle Doctor Graíño.

También mostraba cierto alivio Inés Ruiz de Garibay. En la noche del domingo temía que la maquinaria que utiliza para graduar la vista se hubiese visto afectada. "Por suerte hoy lo hemos probado y está todo bien. No pude dormir de la preocupación, y es un alivio", resopla, al tiempo que destaca la unión mostrada por todos los comerciantes en plena inundación: "Todo el mundo se volcó con todo el mundo. La verdad que fue una pasada", reseña.

Se cae el techo del local del mercadillo de la Asociación Española Contra el Cáncer

Quienes se llevaron la peor parte fueron los de la Asociación Española Contra el Cáncer. Estaba previsto que hoy inaugurasen su mercadillo en la calle Rui Pérez, pero han tenido que posponer, al menos hasta la tarde, la inauguración. ¿El motivo? El local sufrió un derrumbe en una parte del techo a causa de la filtración de agua. "Afortunadamente no estaba abierto y no le pasó nada a nadie, pero ahora tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para reabrir", explica su presidenta, Carmen Fernández, mientras numerosas personas se acercan a la puerta del local, junto a la tienda de moda NAP, para preguntar si ya está abierto.

LNE

Llano Ponte, punto caliente

Llano Ponte y la zona del parque del Muelle fue otra de las zonas más afectadas por las precipitaciones. "Llovió bastante, pero por suerte creo que no hubo tanto como otras veces", afirma María José Gutiérrez, que camina por la calle Llano Ponte protegida de la lluvia con un paraguas en el entorno de la farmacia que entronca con La Libertad. Silvia López, la farmacéutica, no tuvo la necesidad de achicar agua; sin embargo, sí lo tuvieron que hacer Luis Estéfano en su estudio de pintura y el fotógrafo Javier Granda. "Cada vez que pasaba un coche se me llenaba el estudio de agua, la altura que alcanzó el agua era de algo menos de una cuarta", señala Estéfano, que aún por la mañana seguía sacando agua en la parte trasera de su estudio, que da para la calle del Muelle. Apenas tuvo que lamentar daños.

Por su parte, el fotógrafo Javier Granda también sufrió lo suyo. Ya ha tenido que lidiar, afirma, con seis inundaciones. La primera fue en 2014 y la de 2016 "el agua llegó a metro y pico de altura". En la de anoche, el agua le llegaba a la altura del gemelo. Según relata, ya acudió ayer a achicar agua a eso de las 21.30. "Ya estaba en la cama y me avisaron de que tenía la tienda inundada y bajé, llamamos a la Policía Local y estaba saturada", apunta Granda, que ha tenido que aplazar las fotos de la campaña de Navidad en su estudio hasta poder acondicionar el bajo de Llano Ponte.

Trabajo coordinado entre Policía Local y Servicios de Emergencia

Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento esta mañana, la Policía Local comenzó a recibir aviso de incidencias por las lluvias a las 21.17 horas. Solo unos minutos después, a las 21.43., el Comisario jefe contactó con el 112 para coordinar sus actuaciones. Poco después, a las 22.17 horas, se constituyó en las dependencias de los agentes municipales el puesto de mando para el seguimiento de las inundaciones, en el que estuvieron presentes los concejales Manuel Campa y Pelayo García.

El grueso de las incidencias detectadas se registraron en la Avenida Conde de Guadalhorce, Avenida de Lugo, Avenida de Portugal, Avenida Victoria Kent, Calle Cervantes, Calle Cuba, Calle del Muelle, Calle del Prado, Calle del Quirinal, Calle del Reblinco, Calle Doctor Severo Ochoa, Calle Fernando Morán, Calle José Cueto, Calle Llano Ponte, Calle Pruneda, Calle Rivero, Calle Valdés Salas, Calle Conde Real Agrado, Calle José Cueto, Calle Llano Ponte, Calle Valdés Salas, Glorieta del Niemeyer y Travesía del Cristal.

Entre los sucesos más graves se encuentra la inundación del parking del Niemeyer, que fue desaguado por los Bomberos y la rotura de un pozo de tormentas en la calle Eduardo Carreño, que provocó una importante grieta en el asfalto; además de las múltiples incidencias en locales comerciales y garajes.