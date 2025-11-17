La explicación del Ayuntamiento a las inundaciones en Avilés: "Se debieron a la intensidad de las lluvias en poco tiempo, no a los sumideros, que se limpian todos los meses"

Las inundaciones se deben a la intensidad de las lluvias en tan corto espacio de tiempo, no es cierto que las inundaciones se deban a falta de mantenimiento de los sumideros. Esa es la explicación que da el gobierno local a las acumulaciones de agua registradas esta pasada noche en zonas como Las Meanas y Llano Ponte, que llegaron a anegar algunos locales comerciales y garajes.

"La limpieza de los sumideros se realiza mensualmente de forma programada, llegando a todo el municipio y atendiendo también avisos puntuales", expresó esta mañana el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, respondiendo así a una de las principales quejas de los afectados por las inundaciones, que culpaban a la falta de mantenimiento en la red de alcantarillado, y por tanto al Consistorio, de la gravedad de las acumulaciones de agua. Desde el Ayuntamiento se asegura que en julio se limpiaron 374 arquetas; en agosto, 636; en septiembre, 399; y en octubre, 472.

Otro de los incidentes más llamativos dejados por la tormenta del domingo fue una importante brecha en el asfalto de la calle Eduardo Carreño. "Se debió a una fuerte presión en el sistema, lo que hizo reventar una de las tapas que hay en esa calle, provocando que el agua saliera con una presión muy fuerte y rompiese el asfalto", explicó Pelayo García. Desde la madrugada de ayer se encuentran trabajando efectivos de Aguas de Avilés y Urbaser en el lugar. "El sistema de saneamiento funciona correctamente. No ha habido ninguna rotura en las tuberías y solo afecta al pozo. Esperamos que en los próximos días se recupere la circulación en esta zona", concluyó el edil de Servicios Urbanos. El tráfico en esta vía se ha derivado a la calle Dolores Ibárruri mientras se prolongan los trabajos.

Quienes también trabajaron a pleno rendimiento en las últimas horas fueron los agentes de la Policía Local, que duplicó su plantilla hasta los 24 agentes, registró 67 llamadas relativas a las intensas precipitaciones desde las 21:17 horas de ayer hasta esta mañana. A las 22:17 horas se constituyó el puesto de mando en dependencias de la Policía Local, con el responsable de la Unidad Operativa de Servicios de la Policía Local y los concejales Manuel Campa, Desarrollo Urbano y Económico, y Pelayo García, Servicios Urbanos. "La Policía Local de Avilés trabajó en coordinación con Bomberos de Asturias, Aguas de Avilés y Urbaser", puso en valor Pelayo García. El centro de mando se desmovilizó a las 02:15 horas, cuando se había restablecido la normalidad en la mayor parte de las vías. Actualmente, se mantiene el protocolo hasta las 15:00 horas en que se espera se desactive la alerta amarilla.