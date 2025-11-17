Lourdes López: "El PP de Castrillón cuenta con las mujeres"

La concejala de Igualdad Juventud y Familia en el Ayuntamiento de Castrillón, Lourdes López González, salió ayer al paso de las críticas del PSOE acerca de la "desatención" y "deterioro" que sufre su área, a juicio del grupo de la oposición. López señaló que todas las actividades vinculadas a la programación del 25N están consensuadas con las mujeres del concejo, y se han puesto en común todas las actividades con las concejalas de la comarca. "Siempre se ha contado con el movimiento asociativo de las mujeres. Lo triste es que el PSOE, cuando estuvo en el gobierno, no tuviera ni una sola idea para evitar el deterioro respecto a las políticas de Igualdad. Ustedes pudieron por ejemplo dejar un contrato para que la Casa de Encuentro estuviera atendida por la tarde o un contrato del Punto Lila que se fuera renovando", abundó Lourdes López.

La edil de Igualdad replicó a los socialistas que su política de Igualdad "no es sectaria ni ideologizada ni tampoco excluyente. Este 25N pongamos visibilidad en lo importante en políticas de la mujer y de violencia de género como son los fallos impresentables de las pulseras de localización de mujeres en riesgo severo o la aminoración de penas a violadores o agresores sexuales consecuencia de sus leyes erróneas, eso sí tendrían que hacérselo ver". Por ello, pidió a la banda de la oposición castrillonenses: "lecciones sobre Igualdad, ninguna" antes de referirse a los comportamientos "absolutamente machistas de dirigentes" del PSOE. Y concluyó diciendo que el 25N en Castrillón "va a se un mes lleno de variadas actividades que ponen en valor a la mujer y al rechazo de la violencia de género; ustedes pueden hacer dos cosas, participar y luego dar su punto de vista".