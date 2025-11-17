Memorial "Agustín García Fojaco" en la iglesia de Salinas
El Coro "Castillo de Gauzón", dirigido por Rocío Cuervo Coto, celebró este domingo el XIV Memorial Agustín García Fojaco. Además del coro castrillonense, el concierto contó este año con la participación de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar", que fue fundada por Anselmo Solar en 1949, quien la dirigió hasta su muerte, en el año 1969. La cita de ayer se desarrolló en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Salinas, momento que recoge la imagen junto a estas líneas. Esta cita se celebra en recuerdo a quien fue el primer presidente y uno de los miembros fundadores del Coro "Castillo de Gauzón".
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)