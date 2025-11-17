Memorial "Agustín García Fojaco" en la iglesia de Salinas

El Coro "Castillo de Gauzón", dirigido por Rocío Cuervo Coto, celebró este domingo el XIV Memorial Agustín García Fojaco. Además del coro castrillonense, el concierto contó este año con la participación de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar", que fue fundada por Anselmo Solar en 1949, quien la dirigió hasta su muerte, en el año 1969. La cita de ayer se desarrolló en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Salinas, momento que recoge la imagen junto a estas líneas. Esta cita se celebra en recuerdo a quien fue el primer presidente y uno de los miembros fundadores del Coro "Castillo de Gauzón".