Música por una buena causa: la Hermandad de la Santa Cruz hace crecer la ola solidaria en Avilés

La Hermandad de la Santa Cruz inauguró este domingo los actos a favor de la parroquia de San Nicolás de Bari, que se encuentra en plenas obras para avanzar en la renovación de los tejados del pórtico, a los que seguirá la capilla del Carmen, el altar mayor y hasta el campanario… Tanto el pórtico como la capilla del Carmen tenían un tejado que se reparó la última vez en 1940. La primera de esas actividades de los de la Santa Cruz para contribuir a financiar las obras en la parroquia principal de la villa fue el concierto solidario de la Coral Avilesina y la Agrupación Polifónica Centro Asturiano tras la misa dominical.

Bajo el lema "Uniendo corazones, construyendo futuro", las actividades de los de la Santa Cruz pretenden aglutinar la solidaridad de los avilesinos para contribuir a causas sociales de diferente tipo. Tras contribuir con la asociación Galbán en su primera actividad benéfica, en los tiempos han colaborado con la investigación del síndrome de Rett, con la Asociación contra el Cáncer, la asociación ELA Principado... "La verdad que no hemos parado desde que comenzamos", aseguran los impulsores de una entidad que inició su andadura poco después de la pandemia, en 2021.

Este próximo sábado, día 22 de noviembre tendrá lugar la gala solidaria en el Hotel Palacio de Avilés. El precio para los socios de la hermandad de la Santa Cruz es de 55 euros y de 60 para los no socios. Las entradas para participar se encuentran a la venta en Mercería Dolo y Bazar La Economía. Igualmente se ha habilitado una fila cero para aquellos que no puedan asistir y deseen aportar sus donaciones. Lo recaudado de ese acto se sumará a los 382,85 euros de este domingo. Los trabajos en San Nicolás que se están desarrollando en la actualidad y que se financiarán en parte con el dinero recaudado en el concierto de este domingo son, en realidad, la segunda fase de la recuperación de los tejado. La primera fase de la intervención concluyó antes de la pandemia. De entonces acá, los responsables de la iglesia buscaron la financiación necesaria para poder afrontar esa intervención.

En la agenda, para el próximo año, ya tienen previstas más colaboraciones, por ejemplo, una con la fundación "Mis Corazones". Todo, con el ánimo que seguir expandiendo corazones solidarios que permitir construir un futuro.