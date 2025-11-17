Un nuevo accidente con un coche volcado en La Plata enciende los ánimos de los vecinos: "Esto es un peligro"

La carretera de La Plata, que une Piedras Blancas y Avilés a través del vial autonómico AS 320, es "un peligro". Lo denuncian los vecinos que están hartos de contar "todas las semanas" un buen puñado de accidentes de tráfico. Durante la tarde de ayer se registró otro, de similares características al del pasado 29 de octubre, es decir, un nuevo turismo volcado.

El accidente se produjo poco antes de las cinco de la tarde. El conductor de un Renault Megane se salió de la vía por causas desconocidas mientras circulaba por el transitado vial y ello propició un posterior vuelco del vehículo. El único ocupante del turismo resultó ileso. Dos patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón se desaplazaron al lugar del accidente para la regulación del tráfico y atención a la persona accidentada.

Los vecinos están hartos de contabilizar accidentes en ese tramo. Achacan el alto número de salidas de vía, de vuelcos de vehículos y demás al estado del firme. "Está muy desgastado y es lo mismo que llueva como que no llueva, el problema sigue siendo el mismo, el firme resbala", indicó Montse Rodríguez, que es la presidenta vecinal de La Plata y San Miguel de Quiloño. "El Principado tienen que tomar muy en serio el estado que tiene esta carretera porque se necesita actuar a la mayor brevedad posible, antes de que ocurra una desgracia", añadió Rodríguez, ya cansada de ver "cada poco" accidentes en ese tramo de carretera de titularidad autonómica. A los problemas del estado del firme desgastado por el constante uso se suman,denuncian los vecinos, la escasa o nula visibilidad del vial por la falta de iluminación.

Los residentes recuerdan además que el Principado tiene un proyecto para reparar tanto la citada carretera como la senda de La Plata. "Lo que estamos viviendo es una vergüenza", señalan los vecinos que urgen como agua de mayo una respuesta de la administración autonómica para dar carpetazo a una vieja reclamación para una carretera secundaria que es utilizada a diario por numerosos vecinos que circulan entre Piedras Blancas y Avilés.