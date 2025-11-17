Primera asamblea para iniciar la negociación del convenio en Saint-Gobain tras cuatro reuniones sin fruto: las demandas de todas las fuerzas sindicales

Los trabajadores de Saint-Gobain están llamados este lunes a una asamblea para abordar la negociación del convenio colectivo tras plantear la dirección de la compañía el pasado mes de septiembre su decisión de denunciar de forma expresa el acuerdo colectivo que se encontraba en vigor hasta el 31 de diciembre. Esa decisión llevaba implícita la intención de promover la negociación de un convenio colectivo aplicable exclusivamente al centro de trabajo de Avilés, abandonando con ello el ámbito de aplicación y negociación intercentros. Para la empresa era una forma de adaptar de manera más eficaz las condiciones laborales a la realidad productiva, organizativa y social del centro de La Maruca.

La ausencia de una plataforma común

Por contra, las organizaciones sindicales consideraron que la única pretensión de la compañía era rebajar sus condiciones laborales, en las que también incluyen la rebaja salarial del 20% para asegurar la construcción del nuevo horno "float", además de la jornada laboral, el sistema de retribuciones, la clasificación profesional, las modalidades de contratación, el régimen disciplinario o la salud laboral, entre otras. Con esta reunión sobre la mesa, y tras cuatro encuentros previos en los que no se ha logrado constituir una plataforma común donde todas las organizaciones sindicales unan su fuerza negociadora, las conversaciones para reactivar el diálogo en torno al nuevo convenio colectivo se complican.

CSI, por una actualización salarial

La postura de CSI es la de exigir la plena continuidad del convenio de empresa, "garantizando todos los derechos y condiciones laborales conquistados por la plantilla". Y advierten: "No aceptaremos retrocesos ni pérdida de garantías". Exigen, asimismo, un compromiso real con el futuro del centro de Avilés, habida cuenta de que la empresa "debe asumir un compromiso firme, concreto y verificable con el futuro del centro, que se traduzca en la instalación de un nuevo horno ‘float’, antes de alcanzar cualquier acuerdo". Demandan para este momento "realidades y certezas". No se olvidan tampoco en CSI de exigir el "mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de toda la plantilla, mediante la actualización salarial según el IPC durante toda la vigencia del convenio, incluido el año 2025. Estos aspectos, argumentan desde CSI, son "esenciales" y "la base para garantizar el empleo, el futuro del centro y la dignidad de la plantilla".

"Ni pérdidas de derechos ni bajadas salariales", clama USO

El convenio tiene que servir para mejorar, no para retroceder, advierten desde USO después "de mucho tiempo esperando, por fin, que las secciones sindicales de la mesa del convenio han tenido a bien convocar una asamblea" para hablar de la negociación del convenio. Lo que se decida en este momento, dicen, "marcará nuestras condiciones laborales durante los próximos años".

Igual que CSI, dejan claro que no están dispuestos a aceptar "ni pérdidas de derechos ni bajadas de salario a cambio de ninguna contraprestación. Tampoco vamos a permitir que seamos nosotros quienes paguemos las inversiones o los errores de gestión de la empresa", en referencia a la propuesta de bajada de salarios. Desde USO reivindican una participación en esta negociación de todas las fuerzas sindicales "unidas", para "frenar cualquier intento de recorte y defender un convenio digno".

Los negociadores

La mesa negociadora del convenio la integran UGT-SOMA-FITAG, CC OO y CSI.

La plantilla también ha venido reclamando en los últimos tiempos que se acorte el período para dar luz verde a la construcción del nuevo horno "float", como garantía de futuro para los trabajadores de La Maruca.