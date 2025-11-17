Riesgo de colapso en los juzgados de Avilés: los asuntos pendientes en la vía civil suben un 55% en solo un año

Las quejas por el volumen de entrada de asuntos y escritos en los juzgados de Avilés en todos órdenes que atienden, que han dejado al borde del colapso a las sedes judiciales de la ciudad, lejos de aflojar amenazan con subir de intensidad. Un informe del juez decano sobre la situación de este partido judicial, solicitado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ya reflejaba a principios de año la "evolución preocupante" en materia civil, hasta el punto de superar en un 117% los 680 asuntos por juzgado y año que se fijan de media. Y ese exceso repercute en la resolución de los asuntos pendientes, que se acumulan de uno a otro ejercicio hasta el punto que, entre 2023 y 2024, se incrementaron de 2.646 a 4.111 los asuntos civiles en los ocho juzgados mixtos de Avilés que estaban a la espera de resolución. Esto supone un aumento del 55% en solo un año. También sube el número de casos registrados: fueron 10.141 el año pasado mientras que el ejercicio anterior se quedaron en 8.033, lo que representa un alza del 26%.

El informe del juez decano de Avilés, Joaquín Colubi, detalla asimismo que, si se suma el incremento de civil y de instrucción, el total de exceso sobre la carga prevista en ambos órdenes es del 152%, es decir, sobre un 200% de la suma de civil e instrucción se ingresaron un 352% más de casos de uno a otro ejercicio.

Los más diligentes

Esa carga mayor tarea ha implicado, no obstante, que se resuelvan un mayor número de casos al año. Habida cuenta de que hay más ‘tajo’ por delante puede considerarse un éxito en el camino a rebajar la lista de asuntos pendientes de resolver en la vía civil. Así, si en 2023 se dio fin a 6.541 casos frente a los 7.801 del año anterior, el pasado ejercicio el número de casos resueltos se situó en 10.085, lo que supone un 54% más y es, al mismo tiempo, la cifra más alta de la serie histórica analizada desde 2018.

Por juzgados, en lo referido a asuntos civiles es el número 3 y el 1 los que acumulan mayor número de "pendientes": 773 en el primer caso y 633 en el segundo. En capacidad resolutiva es el 7 el que ocupa el primer puesto, con 498 sentencias, 419 autos y 519 decretos a lo largo del año pasado, por encima del promedio de 421 sentencias, 441 autos y algo más de medio millar de decretos.

La memoria del Tribunal Superior de Justicia evalúa igualmente las sedes judiciales que presentan unos mayores niveles de congestión. Si el análisis se acota al orden civil el juzgado número 3 vuelve a ser el peor parado en la estadística al superar la tasa media de 1,41 de congestión y situarse en el 1,56. Le sigue con 1,50 el número 1 y, con una tasa de 1,47 de congestión, el número 8, que fue el último en crearse en este partido judicial.

Ejecuciones hipotecarias

Por su parte, el servicio de atención a personas afectadas por desahucios judiciales que presta servicio tanto en Avilés como en Oviedo y Gijón atendió a 410 personas el año pasado, lo que supone un incremento de trece puntos porcentuales respecto a 2023. Entre las personas que utilizan ese servicio, son en mayor número mujeres, representando en el cómputo global de los tres servicios el 64% de las atendidas.

Es significativa la presencia de hogares solo con madre en las tres ciudades analizadas, con un 26% de los casos en Oviedo; un 32% en Gijón y un 24% en Avilés. Además, entre los afectados por esos desahucios el 30% eran menores de edad (234 de los 410 personas afectadas); el 9% tenía una discapacidad o eran mayores de 65 años mientras que el 2% restante se hallaba en una situación de dependencia.

Evolución creciente en la vía penal

Los asuntos penales, como lo civiles, también se encuentran al alza en los juzgados avilesinos, aunque crecen menos: un 35% entre 2023 y 2024 frente al 55% de la vía civil. A lo largo del año pasado se revolvieron 8.101 asuntos penales en los ocho juzgados mixtos de Avilés mientras que quedaron pendientes de finalizar 2.022 y otro 1.880 sin iniciar.

La evolución en este sentido también es creciente pues en 2018 se cerraba el ejercicio con 868 casos por resolver mientras que seis años después eran un millar más. Y, de nuevo, son los juzgados 1 y 3 los que acumulan mayores tasas de congestión en el orden penal, donde el 8 sí mejora significativamente.

La regla general es que cada uno de los juzgados avilesinos está dotado de tres personas de cuerpo de gestión, cuatro de tramitación y uno de auxilio. En los juzgados de lo Penal y lo Social disponen de dos personas de auxilio en vez de una.