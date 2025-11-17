El rock de Berto en formato fanzine
El grupo edita setenta y cinco copias de "Respiro hondo" en formato cd y usb y quiere presentarlo en los próximos meses en Avilés
Íllán GARCÍA
Berto Lorenzo o Berto a secas y su banda, ha editado un nuevo disco. Se titula "Respiro hondo" y sigue sonando a rock aunque, confirma, es algo más "ecléctico" que sus anteriores trabajos. El libreto es cosa de Javier García e imita a los fanzines. "Queríamos hacer un homenaje a la cultura del kiosco, de revistas colgadas con pinzas en el escaparate", explican.
Han editado 75 copias que se pueden adquirir por diez euros con una solicitud a través del correo shinesightcreative@gmail. com. "Queríamos un formato físico, también lo editamos en usb para que la gente lo pueda escuchar en el coche, porque las plataformas digitales no son lo nuestro", señalan los miembros del grupo, que quiere presentar "Respiro hondo" en los próximos meses en Avilés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)