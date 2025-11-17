El rock de Berto en formato fanzine

Berto Lorenzo o Berto a secas y su banda, ha editado un nuevo disco. Se titula "Respiro hondo" y sigue sonando a rock aunque, confirma, es algo más "ecléctico" que sus anteriores trabajos. El libreto es cosa de Javier García e imita a los fanzines. "Queríamos hacer un homenaje a la cultura del kiosco, de revistas colgadas con pinzas en el escaparate", explican.

Han editado 75 copias que se pueden adquirir por diez euros con una solicitud a través del correo shinesightcreative@gmail. com. "Queríamos un formato físico, también lo editamos en usb para que la gente lo pueda escuchar en el coche, porque las plataformas digitales no son lo nuestro", señalan los miembros del grupo, que quiere presentar "Respiro hondo" en los próximos meses en Avilés.