En Salinas el ‘profe’ de ‘Mates’ da clases desde Costa Rica: esta es la curiosa iniciativa docente de José Fernández Presa

Un salto al vacío. Así veían, en casa de José Fernández Presa, su última decisión. Profesor de instituto, este verano decidió dar un nuevo paso en su carrera docente y salir del camino convencional. Creó su propia academia de matemáticas, con tres docentes además de él, que promociona en redes sociales, donde cuenta con vídeos que superan las trescientas mil visitas. "Me siento un afortunado", reconoce el castrillonense, natural de Salinas, desde Costa Rica, donde ahora compagina su trabajo con su gran pasión, el surf.

Aunque se sacó la carrera de ingeniería de Telecomunicaciones, Fernández tenía claro que nunca iba a ejercer de ello. Acabó sus estudios y, como no sabía que hacer, se fue a Australia, "para aprender inglés y, cómo no, surfear". "Trabajaba de lo que pillase. Empecé en hostelería y acabé dando clases en una academia del pueblo donde vivía", recuerda. Allí descubrió que su pasión era la educación.

Desde la pandemia

Con la pandemia regresó a Salinas y completó el máster de Profesorado. Entró como interino, algo que compaginaba con sus primeros pinitos como tutor particular. Hace un año fue cuando decidió promocionarse a través de las redes sociales. "El curso pasado lo compaginé con dar clase de manera convencional, pero es julio decidí dar un paso adelante", afirma. "Me di de alta en autónomos y me puse como objetivo sacar el proyecto adelante", detalla Fernández. Los dos meses de verano fueron clave. "Aunque parezca sorprendente, porque no hay colegio, en verano empezó a funcionar bastante bien", asegura el de Salinas. Tras ese primer éxito, en septiembre acabó de decirse. "Mis padres lo veían un poco arriesgado, pero a mí me motivaba mucho. Tenia claro que quería tirar para adelante", sentencia.

Su método le permite trabajar desde cualquier parte del mundo. "Me conecto por videollamada y les pasamos el enlace a los alumnos. Les comparto la pantalla de mi iPad y ahí pueden ver las explicaciones", indica. Además deja grabadas sus clases, para que el alumnado pueda volver a consultarlas cuando desee. También resuelven dudas vía WhatsApp.

Alumnos "comprometidos"

Las redes sociales le permiten llegar a todas partes de España. De hecho, tan solo tiene un alumno asturiano. "Es la gran ventaja de hacer las clases online. El otro día me contactó una familia de Panamá", cuenta. Para entrar en la academia, además, hay que cumplir unas condiciones. "Buscamos gente comprometida, que no vayan obligados. Para nosotros es muy importante", comenta. Con ello ha encontrado la fórmula del éxito, la que le permite compatibilizar todo lo que ama. Una educación diferente.