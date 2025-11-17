Soft skills, motivación y voz propia: las claves para destacar en la Feria Talento Joven
La Cámara de Comercio de Avilés apuesta este año por reforzar las habilidades emocionales, la comunicación y la autoconfianza como herramientas esenciales para acceder al empleo y al emprendimiento
La XI Feria Talento Joven, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Pabellón de La Magdalena, no solo será una oportunidad para entregar currículums, sino también un espacio para descubrir el papel que juegan las habilidades personales y sociales en el desarrollo profesional.
En esta edición, la Cámara de Comercio de Avilés, organizadora del evento, pone el acento en las soft skills, aquellas destrezas que no se enseñan en los libros pero que marcan la diferencia en un proceso de selección: la actitud, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo o la inteligencia emocional.
La jornada abrirá con la charla "Habilidades psicológicas para destacar profesionalmente", donde se abordará cómo una mentalidad positiva, la empatía y la resiliencia pueden potenciar el talento. No se trata solo de tener títulos, sino de saber utilizarlos con confianza y propósito.
A continuación, el programa incluye la sesión "Cree, crea y consigue", enfocada en la motivación y autoconfianza para el empleo. Los ponentes invitarán a reflexionar sobre el papel de las emociones en la búsqueda laboral, el miedo al rechazo o la importancia de establecer metas realistas.
Otro de los momentos más esperados será la intervención de Gloria Blanco, vocal coach y experta en comunicación profunda, con su charla "Voz y comunicación para diferenciarte en el ámbito profesional". Su propuesta es clara: la voz no es un mero instrumento, sino una herramienta de identidad. Saber hablar, modular y transmitir emociones puede abrir tantas puertas como un buen expediente académico.
Estas tres sesiones, que combinan teoría, práctica y ejemplos reales, resumen la filosofía de la Feria Talento Joven: acompañar a los asistentes en su crecimiento personal y profesional. .
En este contexto, la feria se convierte en un laboratorio de experiencias donde los jóvenes pueden entrenar sus competencias emocionales y de comunicación al tiempo que contactan con responsables de recursos humanos de 52 empresas participantes.
El aprendizaje no termina en las charlas. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán poner en práctica lo aprendido en los talleres de entrevistas y networking, aplicando las claves para proyectar confianza y autenticidad.
El reto final es que cada joven salga del recinto con una visión más clara de sí mismo, de su potencial y de cómo convertir sus fortalezas personales en oportunidades reales de empleo. En una época en la que la tecnología domina muchos procesos, la Feria Talento Joven de Avilés reivindica algo esencial: la importancia de seguir siendo humanos.
EMPRESAS PARTICIPANTES
- Arcelormittal
- Alusin Solar
- Adeipa
- Agorastur
- Asata
- Asturias Educación
- Autoservicios Familia
- Ayuntamiento Avilés (Formación y Empleo)
- Ayuntamiento Corvera de Asturia
- Caja Rural de Asturias
- Cámara de Comercio de Avilés
- Caser Seguros
- Cifp de Avilés
- Cifp del Deporte
- Cocemfe
- Crivencar – Tierra Astur
- Cruz Roja Española
- Delcom
- Daorje
- Delegación de Defensa en el Principado de Asturias
- Dia
- Escal
- Eulen
- Flexiplan
- Gonvarri Asturias, S.A.
- Eurofirms
- Escuela Europea El Roxu
- Fundación Mujeres
- Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
- Fundación Vinjoy
- F. Secretariado Gitano
- Grupo Dc
- Grupo Noa´s
- Grupo Nortempo
- Grupo Resnova
- Grupo Ysondos
- Idesa
- Imasa
- Imsa
- Iturcemi
- Grupo Pfs
- Grupo Inserta Empleo (Fundación Once)
- Iquord
- Nestlé
- Preventiva
- Randstad Resolution
- Servicio Público de Empleo – Gobierno del Principado
- Teylu Stylus
- Tke Norte
- Vitaevents Sl
- Xuanma Studio
- Coto´s Barber
- Iván Doctor Bike
