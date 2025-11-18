Arranca la segunda fase de la ESAPA: "Estamos muy contentos"

"Estamos muy contentos con el inicio de la obra", señala César Menéndez, que es el director de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA), ante el comienzo de los trabajos de la segunda fase del centro, que tienen un plazo de veinte meses de ejecución y algo más de seis millones de presupuesto.

La actuación comenzó ayer con el fresado del aparcamiento situado frente a la sede de Restauración y Conservación. Las máquinas procedieron al levantamiento parcial del asfaltado con vistas a construir después un bloque que servirá para albegar los talleres del nuevo campus artístico de Avilés, situado en el polígono empresarial Principado de Asturias, más conocido como Pepa. La siguiente actuación será en una zona ajardinada situada frente a la entrada de la actual sede de Restauración y Conservación. En este caso, se habilitará un espacio de coworking en la planta baja y un salón de actos en el piso superior.

La ESAPA, a través de la red social Instagram, reclama la esperada pasarela "reclamada desde hace un lustro como la solución más efectiva para evitar los precarios y peligrosos accesos peatonales actuales, cuestión que sufre alumnado y profesorado".

Por el momento, la labor de la empresa adjudicataria de los trabajos se centra en el exterior, sin embargo habrá momentos en los que tenga que intervenir en el edificio de Restauración. "El jefe de obra ya nos trasladó que toda acción que lleven a cabo nos avisarán con suficiente antelación. En cualquier caso, esas obras que tienen que hacer dentro del edificio se desarrollarán en períodos vacacionales o no lectivos para no interferir así en las labores docentes", apuntó César Menéndez.

Una vez finalizados los trabajos, Avilés contará con una sede nueva para los estudios de Diseño de la ESAPA que, actualmente, se prestan en el edificio del palacio de Camposagrado. La actuación responde a una vieja demanda del centro, que quiere unificar sus sedes en una.

Izquierda Unida

IU de Avilés celebró ayer el comienzo de las obras de la segunda fase de la ESAPA. "Desde la inauguración, en 2019, IU lleva pidiendo la más que necesaria ampliación de este centro para garantizar el completo desarrollo de los estudios superiores y aspirar a nuevos estudios que refuercen la oferta educativa en el ámbito artístico", señalaron desde la coalición. "Esta obra es un paso fundamental que viene dado tras años de peticiones e insistencia por parte de nuestra organización. Culminar la segunda fase de la ESAPA es un proyecto esencial", añadieron.