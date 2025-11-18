Coros de Galicia, Canarias, País Vasco y Andalucía participarán en el "Villa de Avilés"
"Confiamos en que el nivel sea bueno, como todos estos años", augura Celestino Vega
A. F. V.
La música coral reverberará el fin de semana del 29 y el 30 de noviembre en la Casa de Cultura de Avilés. El certamen "Villa de Avilés" celebrará su cuadragésima primera edición el sábado día 29 con la participación de formaciones de País Vasco, Andalucía, Canarias, Galicia y Asturias. El domingo, día 30, tendrá lugar el VI Encuentro coral infantil y juvenil, con la asistencia de voces de distintas formaciones asturianas. "Espero y confío que haya un nivel alto como todos estos años. Creo que la selección ha sido muy buena y creo que vamos a poder disfrutar", destacó este martes en la presentación del certamen el presidente de la Coral Avilesina, Celestino Vega, entidad organizadora del certamen, en colaboración con el Ayuntamiento y de Unicaja.
Las actuaciones del certamen coral comenzarán el sábado, 29 de noviembre, a las 19.00 horas. Y el precio de las entradas, que pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de Cultura y la plataforma Uniticket, es de 6 euros. Actuarán, por este orden, "Náyade Abesbatza", "Nubah", "Ainur", "Lithos" y "Gaos".
El domingo, el encuentro coral juvenil comenzará a las 12.00, también en la Casa de Cultura. El broche de oro a la jornada será el fallo del jurado, que elegirá a la mejor formación del certamen, tras lo que habrá una exhibición de Amigos de la Danza Prima. "El espectáculo gustará porque la Coral Avilesina cuida con mimo la selección de participantes y Avilés es una ciudad amante de la música coral", destacó la edil de Cultura, Yolanda Alonso.
