Crisis en las escuelinas de Avilés: El Quirinal, con cuatro educadoras de baja, reduce su horario de apertura para garantizar "la seguridad de los niños"

La falta de personal ha obligado a la dirección de la escuelina de El Quirinal, de titularidad municipal, a reducir los horarios de apertura de manera temporal. Tal y como informó ayer el director del centro a las familias a través de un correo electrónico, se ha visto en la necesidad de tomar esta decisión "debido a varias bajas de personal que aún no han sido cubiertas por el Ayuntamiento" y "a fin de garantizar la adecuada atención y seguridad" de los niños. De esta manera, a partir de mañana, miércoles 19 de noviembre, el centro permanecerá abierto de 8.00 a 15.00 horas; siendo el horario oficial de 7.30 a 16.00 horas.

Desde el Ayuntamiento, de quien depende la escuelina hasta que sea absorbida por el Principado, apoyan la decisión tomada por el director, "dadas las circunstancias". "En El Quirinal hay cuatro bajas sin cubrir: todas las bajas tienen solicitud de cobertura desde el mismo día de la comunicación. Ahora mismo hay ya una persona propuesta para contratación", explica el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero.

El edil también indica que hoy se cubrirá una baja que había vacante en la escuelina de La Magdalena y que la plantilla de La Toba –los otros dos centros dependientes del Consistorio– se encuentra sin bajas y a pleno rendimiento.

La decisión adoptada por el director de la escuelina de El Quirinal también ha contado con el respaldo de la dirección de la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (AMPA). "Está haciendo todo lo que está en su mano, me consta que desde la primera baja, del día 14 de octubre, ha pedido y dejado constancia de todas las que se han ido sucediendo y lleva en continuo contacto con Educación desde entonces", afirman desde el AMPA, en una comunicación remitida también ayer a las familias.

En la misma misiva, desde el AMPA afirman que, además, el director de la escuelina de El Quirinal planteó otras posibilidades al Ayuntamiento, "como aumentar horas de las educadoras a media jornada" o "trasladar educadoras de otras escuelina". Todas estas posibilidades fueron denegadas.

Ante esta situación, la dirección del AMPA anima a las familias a que se quejen sobre esta situación "de manera formal, tanto a nivel individual y de manera conjunta, a través del AMPA". "La queja tiene que ir dirigida al departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés y con copia a Educación, para que también tengan constancia de la queja", indican.