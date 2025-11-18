Educación recaba pruebas sobre un incidente entre alumnos y un docente en un centro educativo de Avilés

El servicio de Inspección educativa dependiente de la consejería de Educación del Principado de Asturias pasó ayer toda la mañana en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés, la antigua Maestría. El motivo de la visita se centró en intentar arrojar luz sobre un conflicto ocurrido el pasado viernes 14 de noviembre en el que se vieron implicados alumnado y un docente del centro. Del conflicto poco ha transcendido hasta el momento, más allá de que podría tratarse de una agresión.

El hermetismo reina en todas las partes implicadas y todo queda a la espera de que la inspectora de referencia en Avilés elabore un informe después de haber recabado toda la información posible sobre el incidente.

Hasta el momento solo se conoce que los posibles alumnos implicados en este conflicto estudian Formación Profesional (FP) Básica y que se trata de un asunto en el que están implicados menores de edad y un profesor del centro avilesino con más alumnado.

El grado básico de Formación Profesional es un nivel anterior al grado medio, es decir, a estos estudios a los que se accede sin el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que tiene una duración de dos años. En líneas generales, salvo excepciones, la totalidad del alumnado que cursa FP Básica son menores y está ramificado en estudios de diferentes ramas profesionales.

Una vez que el centro educativo situado en la calle Marqués de Avilés supo de la existencia del supuesto conflicto entre alumnado y el docente, no dudó en notificarlo a la consejería de Educación del Principado para que intercediera y aportara las pertinentes soluciones.

El CIFP indicó las claves de lo sucedido tanto al servicio de Inspección educativa como a la Dirección General de Personal Docente, cuestión que fue reconocida por la propia consejería del ramo. "El centro ha actuado de manera correcta", detallaron desde la consejería que dirige Eva Ledo.

Así las cosas, la consejería de Educación inició el procedimiento habitual en estos casos, que se centra precisamente en cotejar diferentes testimonios y evidencias de cara a construir un informe y tomar así una decisión al respecto.