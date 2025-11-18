La Asociación Fotográfica AFEP celebró el pasado fin de semana en Corvera el I Festival de la Fotografía "Estado Puro", una cita que reunió a casi doscientas personas aficionadas a la fotografía, que asistieron a charlas con importantes figuras del sector, hicieron salidas de campo y disfrutaron de una exposición sobre naturaleza en el centro de mayores de Las Vegas. La entidad confía en repetir la experiencia próximamente dado el resultado obtenido, según palabras del presidente del colectivo organizador, Chema López. "Fue un gran fin de semana con mucha cultura fotográfica de muchos kilates", señaló el máximo responsable de este colectivo con 115 socios y con sede en el concejo, pese a contar con miembros de toda la región.

"Gran fin de semana" de cultura fotográfica en Las Vegas

Las ponencias se desarrollaron en el centro social de Las Vegas, "donde hubo que ampliar el número de sillas" y llegaron a juntarse al mismo tiempo 160 personas. Intervinieron García de Marina, fotógrafo conceptual; Frodo Álvarez, especialista en fotografía nocturna; Félix Gil, que habló de fotografía abstracta y eso por la mañana del sábado. Tras la comida, le tocó el turno a Antonio Liébana, especialista en la fotografía de fauna y cerró la jornada Senén Cadenas que centró su charla en la vinculación de fotografía y la Historia del Arte. Esa serie de charlas llegaron después de la primera de las dos salidas, que tuvo lugar en la playa de Aguilar, en Muros de Nalón.

La jornada dominical comenzó con otra excursión. El objetivo, en este caso, fue capturar la Isla de la Deva desde diferentes acantilados de la costa de la comarca. Una vez finalizada la salida, los aficionados a la fotografía regresaron al centro social de Las Vegas para asistir al resto de charlas del ciclo: Pablo Freijo, como impresor habló de la gestión del color; David Santiago centró su charla en técnicas creativas aplicadas al paisaje y María Cabaleiro, que habló en su intervención de plásticos y microplásticos. "Todas las charlas y salidas tuvieron una gran aceptación, todo el mundo seguía atento cada una de las exposiciones", resaltó Chema López, que confía en poder organizar pronto otro encuentro fotográfico como el exitoso del pasado fin de semana.