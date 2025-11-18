De las habilidades psicológicas a los oficios: esta será la feria que acoge Avilés en la que los jóvenes pueden encontrar trabajo

De las "soft skills" a los oficios tradicionales: la Feria Talento Joven abre sus puertas este jueves a más de medio millar de jóvenes en búsqueda activa de un puesto de trabajo. La Cámara de Comercio de Avilés está detrás de esta iniciativa que ya va por su 11.ª edición y que este año crece en número de empresas participantes, con un total de 59, unas once más que años anteriores. Como novedad también este año se organizarán charlas formativas en el centro del pabellón de exposiciones de La Magdalena y se reservará un espacio para que los participantes puedan conocer distintos oficios.

"Siempre van a existir las grandes empresas, sobre todo la industria que tenemos aquí, en la comarca, pero queremos dar un poco de visibilidad a esos oficios o pequeños empresarios, pequeños autónomos que empezaron desde cero. Falta mano de obra, mano de obra cualificada, y hay oficios a los que queremos dar visibilidad porque se están perdiendo y queremos dar la posibilidad de que los jóvenes dejen el currículo en una gran empresa, pero también en otro tipo de empresas de éxito relacionadas con los oficios", explicó este martes Natán Fernández, presidente de Formación de la Cámara. Precisó que la Feria ya cuenta con más de trescientas personas inscritas y que la previsión es llegar a los seiscientos de ediciones anteriores.

En la presentación de la Feria Talento Joven participó también el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, que consideró el salón como "uno de los mejores espacios que hay para ayudar en poco tiempo a una persona a búsqueda de empleo y además satisfaciendo las necesidades que tienen las empresas en nuestro territorio". Guerrero calificó esta Feria "un lujo" y aplaudió el trabajo que realiza la Cámara de Comercio desde el departamento de Formación.

Ponencias

El programa completo para este jueves comenzará a las 9.30 horas con una ponencia sobre habilidades psicológicas para destacar profesionalmente, las llamadas, en inglés, "soft skills" o habilidades blandas. Una hora después, a las 10.30 horas, está fijada una conferencia sobre emprendimiento en economía social. Seguido habrá una ponencia que lleva por título "Cree, crea y consigue", en la que el objetivo es que los participantes no dejen toda la importancia a un currículum y aprendan a relacionarse. A las 11.30 horas habrá otro taller similar, centrado en la voz y la comunicación a cargo de Gloria Blanco, experta en comunicación que impartirá claves prácticas.

Ya a mediodía se desarrollará otro curso sobre el currículo y, para terminar, a las 13.00 horas, habrá una ponencia dedicada a los oficios. En este caso se analizará, entre otras cosas, la oferta formativa del Centro de Formación Profesional de Avilés.