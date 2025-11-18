El HUSA pone nombre y apellidos al cáncer con el diagnóstico molecular

La marca solidaria 41/2002, impulsada por la Fundación Ricky Rubio, llegó ayer a Avilés con una tienda pop-up instalada en el complejo deportivo del Quirinal. La fecha no fue casual: el Día internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón, el tumor con mayor mortalidad en Asturias. La iniciativa persigue, entre otras muchas cosas, dar visibilidad a la importancia del diagnóstico molecular, una herramienta que permite personalizar los tratamientos y mejorar de forma notable la supervivencia. Avilés es, en este campo, un referente nacional.

El Hospital Universitario San Agustín participa desde hace un año en el programa de cribado Cassandra y ya ha detectado seis cánceres de pulmón en fases iniciales, una cifra destacada en un proyecto que involucra a quince centros de toda España. En Avilés también se ofrece "por protocolo interno" el diagnóstico molecular, que permite poner cara y adecuar a los tratamientos para hacer frente al cáncer de pulmón, devastador cuando se diagnostica en estadios avanzados. Se realiza bien en los laboratorios del HUSA, bien en oncología molecular, en Oviedo.

"El diagnóstico molecular te dice los nombres y los apellidos del cáncer que tienes, con lo cual el tratamiento puede ser más dirigido y más personalizado. Aquí, en Avilés, a través del trabajo que se está haciendo, encontrar pacientes con cáncer de pulmón en estado inicial es prácticamente salvarles la vida. Cuando hay los síntomas ya la probabilidad de supervivencia es mucho más baja", dijo Vidal Sabater, director de comunicación de la Fundación. Marc Sánchez, director creativo de la campaña, explicó que el amarillo intenso que acompaña a la marca 41/2002 pretende "ser luz al final del túnel". "Es un rayito de luz en un mundo gris", aclaró.

En la presentación de la tienda 41/2002 –negocio efímero para presentar los productos en Avilés– tomó la palabra Jesús Allende, neumólogo del HUSA. Precisó que desde hace un año se han adherido al programa Cassandra de cribado de cáncer de pulmón que lidera el San Agustín un total de 270 usuarios, un sesenta por ciento reclutados desde los centros de salud del área. De estos, precisó el gerente, Miguel Rodríguez, seis resultaron positivos; es decir, personas con cáncer de pulmón. El objetivo, apuntó Allende, es aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón diagnosticados en etapas iniciales.

Miguel Rodríguez destacó que parte del éxito del programa Cassandra responde al trabajo desarrollado en las diez zonas básicas de salud –en Atención Primaria– y en el propio hospital "Un amplio porcentaje de los usuarios reclutados ha llegado desde Primaria y, además, bien reclutado, porque cumple con los criterios para la inclusión en el estudio. Y ese es el éxito de Avilés", recalcó. Estos requisitos de inclusión en el estudio son: tener entre 50 y 75 años, fumar al menos un paquete de cigarrillos al día durante 20 años o ser exfumador con no más de 15 años de abstinencia. Se requiere también gozar de buena salud para que, si hay diagnóstico de cáncer, se pueda aplicar un tratamiento curativo.

Ana Suárez Guerra y Juan Carlos Guerrero, concejales de Ciudad Saludable y Deporte, respectivamente, también participaron en la presentación de la marca 41/2002 en Avilés. "El hecho de que estemos aquí tres partes fundamentales como la Fundación, como el área sanitaria y como el Ayuntamiento de Avilés es muy relevante para dejar claro que cualquier problema a nivel de salud individual tiene que tener una visión y una perspectiva colectiva", concluyó Suárez Guerra.