Inversión millonaria en Castrillón para reparar caminos rurales: estas serán las zonas donde se actuará
Los trabajos afectarán a más de doce kilómetros de vía
N. M.
Dos millones de euros. Eso es lo que invertirá el Ayuntamiento de Castrillón para la mejora de sus caminos rurales. El consistorio ha sacado a licitación contrato para la limpieza, pavimentación, drenaje y señalización de 22 caminos pertenecientes a 18 núcleos de la zona rural del municipio, que esta semana se ha publicado en la Plataforma de Contratación. Una vez firmado, la empresa adjudicataria dispondrá de nueve meses de plazo para la ejecución de los trabajos contemplados en los distintos proyectos.
El contrato se ha dividido en tres lotes en función de las zonas en las que se ejecutarán los trabajos, con un proyecto de ejecución para cada uno de ellos. Para todos los casos se plantea una limpieza general previa que incluye, además de la calzada, el sistema de drenaje, los márgenes, sebes y taludes. Los trabajos de mejora y pavimentación a ejecutar posteriormente, así como la señalización vertical y horizontal, varían en función del estado de cada camino. En total, se prevé la mejora de 12,56 kilómetros de caminos rurales. El primer lote se centra en los pueblos de Santa María del Mar, Naveces, La Muriégana y La Braña, cuyo presupuesto es de 561.109,43 euros; el segundo une las zonas de Pipe, Bujandi, Pulide, La Buria y Orbón, con una cuantía de 873.386,75 euros; y el último aborda los nucleos de La Plata, Valboniel, Teboyas, La Curtia y Pozo El Fraile, para los que se destinan 511.932,15 euros.
Importancia a la reducción de plazos
Las empresas interesadas en concurrir al proceso de contratación podrán ofrecer sus servicios hasta el martes 9 de diciembre. Para determinar la adjudicación se tendrán en cuenta especialmente las propuestas económicas, que supondrán un 60% de la valoración. Además, tanto la reducción del plazo de ejecución como la ampliación en el plazo de garantía de los trabajos en cada uno de los lotes se puntuarán con un 20%.
Caminos en los que se actuará
- Lote 1: camino en Arancés, camino en El Puerto, camino en La Cabornia, camino en La Muriégana, camino en Llodares, camino en La Pilaneta, camino en Las Bárzanas y carretera de La Braña.
- Lote 2: camino en Pipe y ramal secundario, camino en Bujandi, carretera de Pulide, en el tramo de Moire a Ramera de Arriba y el ramal a Pulide; camino en La Buria y camino en Orbón
- Lote 3: camino en La Plata, camino en Valboniel, camino en Teboyas, tres caminos en La Curtia y camino en el Pozo El Fraile
