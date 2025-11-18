Lanzaron voladores en las fiestas de su pueblo, provocaron un incendio y ahora se enfrentan a una pena de prisión: esta es el singular caso que se juzga mañana en Avilés

Lanzar voladores en un periodo de tiempo donde estaba prohibido puede salirme muy caro a tres vecinos de Castrillón, un pueblo del concejo de Boal. Estos hombres se enfrentan a una posible condena de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; además de a multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 euros por haber provocado, en el 2023, un incendio que calcinó dos hectáreas de fincas. Además, el ministerio fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al Principado de Asturias con 86,52 euros por los perjuicios medioambientales y con 5.225,05 euros por los costes de extinción del incendio; y al Ayuntamiento de Boal, con 220 euros por los daños causados en una parcela de su titularidad.

Todo ocurrió en abril del 2023. Según la versión del fiscal, durante la celebración de las fiestas patronales de Castrillón, en el municipio de Boal, los acusados lanzaron artificios pirotécnicos (voladores de varilla), entre la una y media y las dos y media de la tarde, desde el aparcamiento anexo a la capilla y al cementerio de la localidad, próximo a una zona de masa forestal escarpada, con una pendiente aproximada de 45 grados. Ese día a esa hora la temperatura era de 19 grados y soplaba viento norte a velocidad de 25 km/h.

Debido a la fricción o chispas provocadas por la utilización de los voladores, se inició un fuego en la parte posterior de la pista forestal que se propagó con rapidez, extendiéndose a una superficie aproximada de 2 hectáreas y afectando a la vegetación existente en la misma, integrada por pino, eucalipto, sauces, tojo, brezo, helecho, fresno, berdeguera, escoba y herbáceas. Una dotación del parque de bomberos de Barres, en colaboración con varios vecinos de la zona, participó en las labores de control y extinción del fuego. El incendio se dio por extinguido a los dos días.

La conducta de los acusados se realizó faltando a las normas más elementales de prudencia, pues el día 9 de abril de 2023 estaba vigente la resolución dictada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias el 29 de marzo de 2023, en virtud de la cual se había establecido la prohibición del “empleo, en los montes o lugares que los afecten, de pirotecnia u otros artefactos voladores con fuego”, el índice de riesgo de incendios forestales en la zona era “muy alto” y en esas fechas se habían producido numerosos incendios forestales en la región.

Como consecuencia de los hechos se ocasionaron perjuicios medioambientales valorados en 86,52 euros. El coste de extinción del incendio ascendió a la cuantía de 5.225,05 euros. El fuego afectó a un total de 14 parcelas del municipio de Boal.