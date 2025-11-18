Novedades en las escuelinas de Avilés: una nueva empresa se hace cargo del catering

Cambio de manos en el servicio de cocina y comedor en las tres escuelinas municipales que tiene Avilés, las de La Toba, El Quirinal y La Magdalena. El consistorio avilesino ha adjudicado el contrato, que asciende a los 214.470 euros, en dichos centros a la empresa Decuchara restauración social, cuyo vínculo se alargará durante el presente curso escolar.

Los requisitos para hacerse con el servicio de cocina y comedor en las escuelinas tienen objetivos como introducir en la programación alimentos ecológicos, según el calendario de producción en Asturias, limitar al mínimo imprescindible la utilización de alimentos congelados o o mantener la eliminación de azúcares añadidos. Además, la empresa adjudicataria se compromete a utilizar en exclusiva de aceite de oliva, evitar las altas temperaturas en la preparación de alimentos para prevenir en lo posible la aparición de cancerígenos, como la acrilamida, o reducir el exceso de proteína animal. También se debe tener en cuenta las etapas de crecimiento y a las necesidades especiales de aquellos niños y niñas que, por enfermedad o intolerancia a alguna sustancia, lo requieran ocasionalmente o bien para las que las deban seguir de forma continuada; y se debe garantizar el suministro de dietas en las que se tenga que sustituir algún alimento o grupo de alimentos por cuestiones culturales

Este nuevo contrato cuenta con algunas condiciones especiales de ejecución. En el apartado medioambiental, la empresa Decuchara ha de llevar a cabo una gestión sostenible del agua, buscando reducir su desperdicio. También deberá también promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables, así como impulsar la entrega de productos a granel mediante la adquisición de materias primas en este formato.