La plantilla de Saint-Gobain pide saber qué pasará con el horno antes de cerrar el convenio

En punto muerto. Así está la negociación del convenio colectivo de Saint-Gobain, según sindicatos consultados que participaron este lunes en una asamblea que se prolongó alrededor de dos horas. Los trabajadores –que a finales de este mes se reunirán con la empresa– reclaman a la multinacional "que aclare de una vez si se va a hacer el horno o no". "Una vez que sepamos si el horno se va a construir o no se podrá hablar de negociar un convenio. Ahora no tiene ningún sentido negociar un convenio cuando al horno actual le quedan días de vida", señalaron. Del resultado de la reunión de finales de mes, los trabajadores sopesarán el camino a recorrer. Por lo que no pasan, reiteraron este lunes, es por cualquier tipo de bajada salarial o pérdidas de derechos sociales en su centro de trabajo: "No vamos a pagar nosotros el horno, cuando además están pendientes de subvenciones", señaló un sindicalista.

Salarios

La multinacional planteó hace semanas una bajada de salarios por un 20 % para así facilitar que la dirección mundial de la compañía diera el visto bueno a la gran inversión que espera la fábrica de Avilés: el nuevo horno-float, que es el corazón de la fábrica de La Maruca. El horno de Saint-Gobain Glass de Avilés es la madre del cordero del futuro fabril de la comarca. Tras el cierre y desmantelamiento de las líneas de Sekurit, en Avilés sólo se produce vidrio para el negocio de construcción. El pasado otoño, la empresa estableció una segunda gran reforma del horno que, sin embargo, no ha conseguido los objetivos planteados –alargar la vida a la instalación–.

Por esta razón, la dirección de Avilés empezó a desarrollar un proyecto para la construcción de un nuevo horno. En paralelo, se está negociando la concesión de una subvención que llegue del correspondiente Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), La empresa, sin embargo, recuerda que es fundamental una rebaja de los gastos generales (incluidos los sueldos).

Ahora los trabajadores dejan en "stand by" el convenio colectivo aplicable exclusivamente al centro de trabajo de Avilés y demandan a la empresa que aclare si habrá horno de estrena, o no. Esperan la respuesta para la última semana de este mes, cuando está datada la reunión con la multinacional.