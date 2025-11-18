¿Es posible tener "un hospital en casa? En Avilés ya lo tienen 567 pacientes (con una media de edad de 75 años)

La hospitalización a domicilio es una modalidad asistencial que permite proporcionar cuidados en el propio hogar. Constituye un ingreso hospitalario igual que en planta. Actualmente, en el área sanitaria avilesina trabaja un equipo formado por personal médico (cuatro personas) y de Enfermería (cinco) de lunes a domingo en horario diurno. "Por las noches, si hay una emergencia, las urgencias las atiende el 112", explicó ayer María Elena Méndez Infiesta, licenciada en Medicina y Cirugía que junto a su colega Laura Alonso González, diplomada en Enfermería, pronunciaron una charla organizada por La Serrana en colaboración con la asociación de antiguos trabajadores del área sanitaria avilesina.

De este "hospital en casa" se han beneficiado este año un total de 567 personas con estancia media de 13,15 días. La edad media de los usuarios ha sido de 75,10 años. "Son personas con buena calidad de vida que tienen enfermedad crónica descompensada, por jemplo. Llevamos también distintos tipos de procesos infecciosos que precisan tratamientos antibióticos, curas, controles de pacientes postquirúrgicos, atención paliativa en etapas finales...", explicó Méndez.

El objetivo de la hospitalización a domicilio es ampliar al máximo los tratamientos, ser "puente" entre Atención Primaria y Especializada. Otro reto a corto plazo es realizar transfusiones de sangre a ciertos de pacientes en sus domicilios. Se acercará la asistencia a personas con anemia grave, dificultades de movilidad y estado de fragilidad, para evitarles desplazamientos al centro sanitario.