El PP achaca a IU y PSOE de Castrillón "la falta de suelo industrial" en el concejo

El concejal de Urbanismo de Castrillón, Ignacio Menéndez (PP), achacó ayer a IU y "su socio colaborador" del PSOE de la falta de suelo industrial "después de dieciséis años de gestión de la izquierds" en el municipio. Todo esto viene por los dimes y diretes entre gobierno y oposición a cuenta de las gestiones en el área municipal de Urbanismo. "Debería darles vergüenza (a IU y al PSOE) que no se haya hecho nada en el municipio mejor comunicado de Asturias", señaló Menéndez, que se refirió a "proyectos tan importantes como la ronda de Piedras Blancas entre La Vegona y La Castañalona, fundamental para aminorar el tráfico innecesario por la capital del concejo al mismo tiempo que se mejora la accesibilidad a la variante de Avilés y a la autovía de la zona de Arnao, Las Chavolas y el valle de Naveces. También cuestionó el edil de Urbanismo que el anterior gobierno "propusiera una renovación del PGO (Plan General de Ordenación) que no se ha concretado en nada después de cuatro años en su último mandato o que hayan dejado miles de expedientes sin resolver, con un sistema informático al borde del bloqueo absoluto y con una oficina tecnica municipal con deficiencias de personal que se agudizaron por los procesos de consolidación de plazas".

Menéndez insiste en que "esa es la herencia" que ha el gobierno de la izquierda en Castrillón. "Lo demás es falsear la realidad", agregó. El edil popular defendió que su gobierno "ha trabajado intensamente en dotar del personal necesario" al área de Urbanismo, además de la mejora del sistema informático. "Ya se están empezando a ver mejoras en la gestión de urbanismo en cuanto a licencias, informes necesarios y no realizados sobre diversos edificios públicos como el Valey o la mina de Arnao, así como sobre las zonas inundables del concejo, que no se habían realizado", describió el concejal que detalló además que desde su área se ha posibilitado la construcción de infraestructuras importantes para "empresas fundamentales para Castrillón" como Asturiana de Zinc en lo referente al parque de energía solar en las antiguas balsas de jarosita.

"Todavía estamos esperando la imprescindible simplificación de trámites administrativos comprometida por el Gobierno regional el pasado mandato para agilizar los procesos en el área de urbanismo y en otras. Y mientras los precios de venta de vivienda y del alquiler en Asturias, y en España, suben y suben, al tomar políticas y medidas totalmente equivocadas para controlar ese aumento, basadas en el intervencionismo que frena la construcción, la venta y el alquiler, subiendo los precios. Y la construcción de vivienda pública qué prometen brilla por su ausencia", concluyó Ignacio Menéndez.