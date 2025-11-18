Tapas con productos de temporada y vinos de selección: arranca la cuarta edición de "Seronda de Vinos y Tapas en Avilés"

El tiempo de otoño es también de oportunidades para la hostelería local. Trece establecimientos de la ciudad participan en la IV edición de Seronda de Vinos y Tapas, que comienza hoy en Avilés y se desarrollará hasta el domingo 23 de noviembre. Se trata de una oportunidad para degustar tapas realizadas con productos típicos de esta época del año, el otoño, acompañadas por vinos de alguna de las más de 70 denominaciones de origen españolas. La iniciativa cuenta con el sello de Hostelería Comarca Avilés-Ucayc, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, que se suma al abanico de eventos gastronómicos que se desarrollan en Avilés como los Menús y Tapas de Antroxu, Tapas de las Cofradías, Bocados Marineros, Sabores de Plaza en Plaza, Semana de la Tapa... En este caso el precio de las consumiciones es libre y puede variar según el establecimiento.

Este año participan dos locales más que en la pasada edición. El certamen se presentó ayer en La Leyenda de Galiana, uno de los establecimientos participantes, en un acto que contó con la presencia de la concejala de Turismo y Comercio, Raquel Ruiz, y representantes de Ucayc, además de hosteleros participantes.

Con esta iniciativa se pretende generar actividad económica en una época de menos público foráneo como a priori puede ser el mes de noviembre, así como reforzar el protagonismo de Avilés en eventos gastronómicos vinculados con el tapeo, una de las más singulares demostraciones españolas de la gastronomía, y también el vino, como lo demuestra diferentes certámenes que se desarrollan en la ciudad cada año teniendo como protagonista el vino.

De esta forma Avilés se posiciona como la ciudad de Asturias que más eventos de esta naturaleza organiza en Asturias, siendo la capital asturiana del vino y el tapeo, y que, aderezado con su rico patrimonio cultural, promueve la escapada de ocio a la ciudad para disfrutar de su gastronomía, su arquitectura y su ambiente de ciudad acogedora, amable e idónea para el paseo lúdico-cultural-gastronómico. Con este tipo de iniciativas también se pretende a ayudar a desestacionalizar el turismo.