Los anguleros subastan hoy las primeras capturas de la campaña
I. G.
Los anguleros adscritos al plan de la desembocadura del río Nalón iniciaron anoche la campaña de pesca de la angula, la primera pese a que la costera comenzó oficialmente el pasado día 3. Los anguleros del Nalón decidieron postergar la fecha de inicio hasta ayer y así aplicar el plan de sostenibilidad biológica de esta pesquería y que supone que solo pueden pescar treinta días hasta marzo a su libre elección. La primera subasta está fijada para hoy a las 9.30 horas en la rula de La Arena (Soto del Barco).
Cabe destacar que el pasado año la lonja arenesca acogió la subasta más cara de la historia, pagada a 12.000 euros por kilo por el primer lote de 150 gramos. En aquella primera jornada de 2024, una decena de pescadores apenas logró capturar 800 gramos, que cotizaron de media a 2.232 euros por kilo. n
