Avilés "ficha" a otra estrella: Dani Fernández ofrecerá un concierto en La Magdalena

Avilés ha entrado con fuerza en el circuito nacional de conciertos. Tras anunciarse las actuaciones de artistas de la talla de "El último de la fila" o Aitana, ahora se ha conocido que Dani Fernández también hará parada en el pabellón de La Magdalena con su gira "La Insurrección Tour 2026".

El concierto de Dani Fernández será el próximo 9 de mayo a las 22.00 horas. Las entradas saldrán a la venta este viernes, 20 de noviembre, a las 12.00 horas a través de la plataforma Enterticket.

Dani Fernández es uno de los artistas más destacado del panorama de pop-rock nacional. De hecho, la semana pasada fue galardonado con dos premios en Los 40 Music Awards. Uno por su tema "La Jauría" y otro por su colaboración con Valería Castro en el tema "¿Y si lo hacemos?". Además, también ha conseguido varios discos de oro y platinos.

El éxito de Dani Fernández en las plataformas musicales digitales también se traduce sobre el escenario. Al músico le faltan dedos en las manos para contar los "sold out" durante sus giras. Precisamente, el año pasado su tour musical por España por reconocido por Los40 como el mejor del país.