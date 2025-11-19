El capitán Ricardo García pronuncia una charla en Portus

El Espacio Portus continúa con su programa de actividades. Este viernes, a partir de las 19.00 horas, el capitán de navío Ricardo García impartirá la charla «Del Nieva al AndyMar Tres», en la que desgranará la evolución de la navegación y el pasaje en la Ría de Avilés desde finales del siglo XIX a la actualidad. Según explicó el responsable del Espacio Portus, el arqueólogo Nicolás Alonso Rodríguez, «esta actividad coincide con una cifra muy destacada de visitantes al espacio museístico del Puerto de Avilés en San Juan de Nieva, que a 31 de octubre ya ha superado los 4.080 visitantes del año 2024». n