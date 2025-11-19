Castrillón invertirá dos millones en mejorar los caminos rurales

Dos millones de euros. Eso es lo que invertirá el Ayuntamiento de Castrillón para la mejora de sus caminos rurales. El consistorio ha sacado a licitación el contrato para la limpieza, pavimentación, drenaje y señalización de 22 caminos pertenecientes a 18 núcleos de la zona rural del municipio. Una vez firmado, la empresa adjudicataria dispondrá de nueve meses de plazo para la ejecución de los trabajos contemplados en los distintos proyectos.

El contrato se ha dividido en tres lotes, en función de las zonas en las que se efectuarán los trabajos, con un proyecto de ejecución para cada uno de ellos. Para todos los casos se plantea una limpieza general previa que incluye, además de la calzada, el sistema de drenaje, los márgenes, sebes y taludes. Los trabajos de mejora y pavimentación a ejecutar posteriormente, así como la señalización vertical y horizontal, varían en función del estado de cada camino. En total, se prevé la mejora de más de doce kilómetros de caminos rurales que estarán divididos en tres lotes repartidos según las diferentes zonas rurales del concejo.