Castrillón prepara un plan de para posibles inundaciones

Tras las inundaciones de la noche del domingo, el Ayuntamiento de Castrillón ha decidido tomar cartas en el asunto. Por ello, con el objetivo de mejorar en la prevención y actuación ante este tipo de incidencias meteorológicas, el consistorio trabaja en la creación de un Plan Municipal de Emergencias y de Prevención de Inundaciones. Para ello, están elaborando un mapa, junto a Confederación Hidrográfica y otros organismos como el Indurot, con el que detectar las zonas inundables del concejo y tratar de prevenir situaciones como las ya vividas.

Cabe recordar que, en Salinas, toda la fachada marítima es considerada zona inundable "con probabilidad media u ocasional". En general, el concejo de Castrillón tiene un riesgo "medio y ocasional", según un informe desarrollado por ST Analytics, que en origen se elaboró para permitir a las entidades financieras atender los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE) en materia de sostenibilidad, tanto con la identificación de posibles riesgos físicos a los que se puede ver afectado un inmueble como con la calificación energética de cada vivienda. n ○