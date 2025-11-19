Castrillón prepara un plan de para posibles inundaciones
El consistorio trabaja junto a Confederación Hidrográfica para tratar de prever situaciones como las vividas el pasado domingo
N. M.
Tras las inundaciones de la noche del domingo, el Ayuntamiento de Castrillón ha decidido tomar cartas en el asunto. Por ello, con el objetivo de mejorar en la prevención y actuación ante este tipo de incidencias meteorológicas, el consistorio trabaja en la creación de un Plan Municipal de Emergencias y de Prevención de Inundaciones. Para ello, están elaborando un mapa, junto a Confederación Hidrográfica y otros organismos como el Indurot, con el que detectar las zonas inundables del concejo y tratar de prevenir situaciones como las ya vividas.
Cabe recordar que, en Salinas, toda la fachada marítima es considerada zona inundable "con probabilidad media u ocasional". En general, el concejo de Castrillón tiene un riesgo "medio y ocasional", según un informe desarrollado por ST Analytics, que en origen se elaboró para permitir a las entidades financieras atender los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE) en materia de sostenibilidad, tanto con la identificación de posibles riesgos físicos a los que se puede ver afectado un inmueble como con la calificación energética de cada vivienda. n ○
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés
- Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta