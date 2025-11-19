La escasez de angula obliga a suspender la primera subasta de la temporada en San Juan de la Arena

Fiasco en la primera subasta de la temporada de angula en San Juan de la Arena (Soto del Barco). La escasez de capturas durante la primera jornada ha obligado a suspender la puja. La subasta estaba prevista para las 09.30 horas de esta mañana, pero el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena, Marino Manuel Díaz García, decidió suspender la puja por la falta de angula.

La mayoría de los pescadores salieron ayer por la noche a faenar, pero muchos se dieron la vuelta, sobre todo los que iban en las lanchas, por las condiciones meteorológicas y la escasez del producto. Los que se quedaron, consiguieron sacar unos pocos gramos y su intención era rularlos, pero finalmente no hubo subasta. "Las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas; confiamos en que esta noche haya angula y podamos rular mañana por la mañana a la misma hora", asegura Marino Díaz.