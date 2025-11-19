Luanco proyecta un documental sobre la desigualdad en el deporte

La Casa de Cultura de Gozón proyecta, en próximo viernes, el documental «Hijas de Cynisca». La obra aborda la desigualdad de género en el deporte a través de trece mujeres destacadas en el ámbito deportivo español como Almudena Cid, Amaya Valdemoro y Lydia Valentín. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio en el que intervendrán Paloma del Río, periodista deportiva, Beeatriz Carretero, documental y productora del documetnal, y Laura Gutiérrez, jugadora del Oviedo de origen luanquín. n