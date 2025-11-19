El patio de la escuela infantil de La Toba se reformará por 10.426 euros
N. M.
El Ayuntamiento de Avilés ya ha adjudicado las obras para la reparación del patio de la escuelina de La Toba. Será la empresa Tratamientos Asfálticos SA la que se encargue de la reparación, para la cual el consistorio destinará 10.426,47 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de quince días.
Esta inversión viene a complementar a la realizaba este mismo año en el centro. El consistorio avilesino destinó, en aquella ocasión, catorce mil euros para la sustitución del cierre perimetral del edificio, al encontrarse el anterior en muy mal estado y acumular en los últimos tiempos varias reparaciones y parcheos realizados por trabajadores de la brigada municipal a fin de garantizar la seguridad. Esta obra fue la continuación del cierre de la zona de juegos infantiles ya ejecutado donde se optó por material de madera con láminas de colores. n
