"Una performance geológica" y "Blau" triunfan en Avilés: estos son los ganadores del premio de cerámica de la ciudad
El público podrá elegir al tercer galardonado a través de un código QR en la Casa de Cultura
I. García
"Esto no es cerámica, es una performance geológica" es una de las dos obras triunfadoras del XXXVII premio de cerámica "Villa de Avilés", confeccionada por la madrileña Luka Andeyro, que celebró in situ el galardón y explicó su obra: "Está hecha con 23 arcillas silvestres diferentes recogidas por mi deambular por todo el territorio nacional y después conformé estratos, me siento cocreadora de la obra junto a la naturaleza". El otro ganador fue Cristobal Saborit Mallol por su pieza "Blau".
Luka Andeyro utilizó arcillas secas y húmedas para confeccionar su obra, que se llevó un galardón de 660 euros del premio otorgado por la Mancomunidad turística Comarca Avilés y el Rotary Balagares. Según detalló Sabino González, presidente del club rotario, destacó que la obra será expuesta en la oficina de turismo. El otro ganador fue Cristobal Saborit Mallol por su pieza "Blau", que es azul en catalán y el color principal de la cerámica, y, pese a no estar presente, consiguió el Primer Premio "Villa de Avilés" dotado con 990 euros y la obra formará parte de la colección de la Fundación Municipal de Cultura.
Habrá otro premio que nada tendrá que ver con las opiniones del jurado, lo otorgará el público asistente a la exposición que abrió ayer en la planta baja de la casa de Cultura. Los asistentes podrán decidir qué pieza les atrae más a través de un código QR. El ganador percibirá 400 euros. La elección no es fácil, dada la alta calidad de las propuestas presentadas, como coincidieron la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el presidente del Rotary Balagares, Sabino González. En total, la exposición cuenta con 20 obras de las 32 presentadas al concurso.
Todas lucen en la exposición y muestran las diferentes técnicas empleadas para su confección como es el caso del uso de gres y esmaltes, entre otros, que generan obras tan dispares como la de "Toro. En Terracota" de Miguel Rodríguez, "Sed" de Javier Seral, "El secreto de Cecilio", de Edel Rzepka o "La vasija de la Alegría" de Jovino Fernández, entre otros. La muestra se podrá admirar hasta el 8 de diciembre, que es cuando se fallará el galardón del público.
Ganadores del certamen
- Primer premio del concurso: El primer premio del concurso fue a parar a manos del catalán Cristóbal Saborit Mallol por su obra "Blau". Obtuvo un premio económico de 990 euros.
- Premio de la Mancomunidad: El premio de la Mancomunidad fue a parar manos de Luka Andeyro por su pieza "Esto no es cerámica, es una performance geológica".
