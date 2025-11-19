Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés

El entorno de la rotonda de Buenavista contará próximamente con un nuevo edificio de viviendas, un aparcamiento público y una gran zona verde que transformarán por completo la imagen –ahora empobrecida– de uno de los principales accesos a Avilés. O, al menos, esa es la intención del grupo inmobiliario Delta, una empresa radicada en Madrid que ha presentado un proyecto para desarrollar los terrenos de la margen derecha de la calle Río San Martín, entre la comisaría de la Policía Nacional y la glorieta de Buenavista; un plan en el que también se incluye la rehabilitación del chalé de don Fulgencio, en ruinas desde hace años. Este proyecto inició ayer el proceso de evaluación ambiental del Principado de Asturias, uno de los primeros pasos administrativos para convertirlo en realidad.

El proyecto del grupo inmobiliario Delta está pensado para ir a dos velocidades. En una primera fase, que es la que los promotores quieren ejecutar con premura, se actuaría en dos zonas: junto a la glorieta de Buenavista y en el chalé de don Fulgencio. Según ha podido saber este periódico, la idea de la empresa es desarrollar un bloque de viviendas en la zona donde se ubicaba la casa okupada que ardió pasto de las llamas en octubre de 2024. También en esa zona se cederían terrenos para crear una gran zona verde, que llegaría hasta la finca del chalé de don Fulgencio. Y para dar servicio y facilitar el uso y disfrute de este nuevo parque, el plan es construir un aparcamiento.

El otro punto de actuación en esta primera fase estaría en la finca del chalé de don Fulgencio. Buena parte de la parcela pasará a estar integrada en la gran zona verde, y la vivienda, edificio catalogado actualmente en ruinas, se rehabilitará para su uso como equipamiento privado. Por el momento no han trascendido los planes de los promotores para la casa, de estilo indiano.

Para una segunda fase quedaría la parte intermedia de Río San Martín, ocupada en la actualidad por varias viviendas unifamiliares y un bloque de pisos, y donde inicialmente solo se actuaría para dar continuidad a la zona verde desde Buenavista hasta el chalé de don Fulgencio.

"Este desarrollo es interesante y ahora se trata de agilizar todo lo posible las actuaciones. Y es una muestra más del interés que despierta la ciudad a la hora de captar inversiones", destacan desde el Ayuntamiento, que realzan que "ponemos en valor las iniciativas que apuestan por la ciudad, trabajamos para crear las condiciones adecuadas y para que Avilés sea atractivo".